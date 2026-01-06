Головна Світ Політика
Трамп заявив, що США не воюють із Венесуелою

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп заявив, що США не воюють із Венесуелою
фото: The White house/Facebook

Трамп повідомив, що наразі США налагодили контакт із Дельсі Родрігес, яка виконує обов'язки президента Венесуели

Президент США Дональд Трамп у розмові з NBC News запевнив, що Сполучені Штати не перебувають у стані війни з Венесуелою, передає «Главком».

За його словами, дії Вашингтона є точковою боротьбою проти конкретних осіб, причетних до наркоторгівлі, а також кроком у відповідь на масове переміщення до США ув’язнених, наркозалежних та пацієнтів психіатричних лікарень з венесуельських установ.

Трамп повідомив, що наразі американська адміністрація налагодила контакт із Дельсі Родрігес, яка виконує обов'язки президента після повалення Мадуро. Хоча раніше прямих зв’язків з нею не було, зараз діалог веде держсекретар Марко Рубіо, який, за словами Трампа, має з нею «дуже міцні стосунки» та вільно спілкується іспанською.

Водночас американський лідер попередив: якщо Родрігес припинить співпрацю, США готові до повторного військового втручання. Трамп натякнув, що такий сценарій розглядався від самого початку, і хоча зараз він не вважає його за необхідне, американські війська перебувають у стані готовності до радикальних кроків.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив намір Вашингтона здійснювати безпосередній контроль над Венесуелою після захоплення Ніколаса Мадуро. Спілкуючись із журналістами на борту Air Force One, він кілька разів наголосив, що Сполучені Штати тепер «керують» цією країною. 

На пряме запитання про те, хто зараз головний у Венесуелі, Трамп відповів: «Не питайте мене, бо відповідь буде дуже суперечливою. Ми керуємо. Ми керуємо».

Згідно з інформацією The Washington Post, Вашингтон планує безпосередньо впливати на управління Венесуелою під час зміни режиму.

Ключовою фігурою в цьому процесі називають державного секретаря США Марко Рубіо, який, за даними джерел, був одним із головних ідеологів та організаторів операції із затримання Ніколаса Мадуро.

