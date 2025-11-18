Головна Світ Політика
Генштаб Польщі заявив, що країна перебуває у передвоєнному стані

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Генштаб Польщі заявив, що країна перебуває у передвоєнному стані
фото: PAP

Начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі Вєслав Кукула запевнив, що його країна не є беззахисною і має «ряд відповідей» на різні загрози

Начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі, генерал Вєслав Кукула, заявив, що країна фактично перебуває у передвоєнному стані. Таку оцінку він пов'язав зі сплеском актів саботажу та кібератак. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RP.PL.

Генерал вважає, що «супротивник розпочав підготовку до війни». За його словами, ворог цілеспрямовано створює обставини, які можуть бути сприятливими для потенційної військової агресії на території Польщі. Кукула підкреслив, що ці дії також спрямовані на те, щоб підірвати довіру суспільства до уряду та ключових державних інституцій.

Він порівняв поточну напруженість із ситуацією у 1939 році та епохою «Холодної війни», наголосивши, що все залежить від рішучої позиції Польщі та НАТО. Генерал зазначив, що польські громадяни живуть у «передвоєнному періоді», тому важливо вміти ефективно керувати цією ситуацією.

Саме тому Кукула переконаний, що рішучий опір може призвести до «Холодної війни 2.0». Такий сценарій вимагатиме значних інвестицій в обороноздатність. Цей підхід чітко засвідчить, що будь-яка атака на Альянс отримає «рішучу відповідь».

Зокрема, генерал прокоментував недавнє пошкодження залізничної колії на лінії Варшава-Люблін. Він охарактеризував поточну ситуацію як гібридну війну. Кукула зазначив, що усі ознаки вказують на диверсійний характер цього інциденту. Водночас він запевнив, що Польща не є беззахисною і має у своєму розпорядженні цілий «ряд відповідей» на симетричні та асиметричні загрози.

Нагадаємо, у Польщі, поблизу села Жичин Мазовецького воєводства на ділянці залізниці було виявлено значне пошкодження колії, що призвело до зупинки руху на важливому сполученні Варшава-Люблін.

У неділю, 16 листопада, о 7:39 за місцевим часом, машиніст поїзда, на борту якого перебувало двоє пасажирів, повідомив про порушення інфраструктури. За даними поліції Мазовше, ніхто з екіпажу чи пасажирів не постраждав. Рух транспорту було оперативно перенаправлено сусідньою колією.

Як відом, залізничний маршрут Варшава-Люблін, на якому було вчинено диверсію, має вирішальне значення для доставки допомоги Україні. 

За словами глави уряду Польщі Дональда Туска, підрив залізничної колії є безпрецедентним актом саботажу, спрямованим безпосередньо проти безпеки польської держави та її громадян. «Цей маршрут також має вирішальне значення для доставки допомоги Україні. Ми знайдемо винуватців, хто б вони не були», – додав він.

Теги: Польща Варшава

Генштаб Польщі заявив, що країна перебуває у передвоєнному стані
Генштаб Польщі заявив, що країна перебуває у передвоєнному стані
