Головна Світ Політика
search button user button menu button

Скільки солдатів Європа насправді може відправити в Україну: підрахунки The Times

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Скільки солдатів Європа насправді може відправити в Україну: підрахунки The Times
фото: АР

Німеччина розглядає розгортання своїх сил поблизу українських кордонів

Європейські держави коригують підходи до можливої військової присутності в Україні на тлі переговорів про мир, суттєво скорочуючи чисельність контингенту та змінюючи формат потенційної місії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

Велика Британія та Франція обговорюють можливість направлення до України до 15 тис. військових у разі досягнення мирної угоди. Ці показники значно нижчі від масштабів, які раніше розглядалися в межах так званої «коаліції охочих».

За даними військових джерел, реальний внесок Лондона може не перевищити 7,5 тис. військовослужбовців, що вже розцінюється як істотне навантаження, з огляду на чисельність британської регулярної армії – близько 71 тис. підготовлених бійців.

Франція, як очікується, доповнить загальний контингент, при цьому розміщення підрозділів планується у західних областях України, на значній відстані від лінії бойових дій. Водночас кілька джерел наголошують, що навіть сценарій із 15 тис. військових виглядає надто оптимістичним.

Німеччина ж розглядає альтернативний підхід – розгортання своїх сил поблизу українських кордонів, зокрема на території Польщі або Румунії, що дозволить долучитися до гарантування безпеки без прямої військової присутності в Україні.

Зауважимо, у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав разом із президентом Франції Еммануелем Макроном та премʼєром Великої Британії Кіром Стармером декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після припинення вогню. 

Нагадаємо, Литва розглядає можливість направлення кількох сотень своїх військовослужбовців в Україну в межах міжнародних гарантій безпеки у разі досягнення мирної угоди. Про це заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас.

Читайте також:

Теги: перемир'я Європа військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський: Мирний план готовий на 90%, а безпекові гарантії від США узгоджені повністю
Зеленський: Мирний план готовий на 90%, а безпекові гарантії від США узгоджені повністю
29 грудня, 2025, 00:18
Вперше на фронті українські воїни ліквідували всюдихід
На підступах до Покровська ЗСУ вперше знищили новий російський «Улан-2»
26 грудня, 2025, 10:22
Зеленський підкреслив, що російська сторона переконана у збереженні свого контролю над Запорізькою атомною електростанцією
Не знайшли компроміс. Зеленський назвав пункт мирної угоди, який обговорювався 15 годин
24 грудня, 2025, 10:10
Усе створене власними руками діти розвішуватимуть на символічній Різдвяній зірці
На столичному вокзалі діти створять обереги, що за ніч опиняться на фронті: як долучитися
23 грудня, 2025, 17:59
Росіяни чинять опір процесу конфіскації оскільки ще мають надію, що не втратять ці гроші
Чому Росія так боїться конфіскації заморожених активів в Європі
22 грудня, 2025, 13:03
За словами Умєрова, українська делегація «провела низку продуктивних і конструктивних зустрічей» з американськими та європейськими партнерами
Умєров підсумував переговори у Маямі
21 грудня, 2025, 22:33
Зупинка війни дозволить Трампу реалізувати «план Маршалла-2», але не в Україні, а у путінській Росії
«План Маршалла-2» для Путіна: що задумав Трамп?
12 грудня, 2025, 11:00
У селі Нова Чортория стався конфлікт між студентками та військовослужбовцем ТЦК
День ЗСУ у Новій Чорториї на Житомирщині закінчився бійкою працівника ТЦК з… дівчатами
11 грудня, 2025, 10:30
BBC: Велика Британія не готова до тривалої війни з Росією
BBC: Велика Британія не готова до тривалої війни з Росією
11 грудня, 2025, 04:26

Політика

Скільки солдатів Європа насправді може відправити в Україну: підрахунки The Times
Скільки солдатів Європа насправді може відправити в Україну: підрахунки The Times
Рубіо готується до зустрічі з данськими міністрами щодо Гренландії
Рубіо готується до зустрічі з данськими міністрами щодо Гренландії
Берлін закликає Київ змінити законодавство, щоб скоротити відтік українських чоловіків до ЄС
Берлін закликає Київ змінити законодавство, щоб скоротити відтік українських чоловіків до ЄС
МВС Венесуели озвучило кількість загиблих після операції США
МВС Венесуели озвучило кількість загиблих після операції США
Литва допустила направлення своїх військових в Україну після досягнення миру
Литва допустила направлення своїх військових в Україну після досягнення миру
Чому домовленості в Парижі можуть не привести до миру? Аналіз Sky News
Чому домовленості в Парижі можуть не привести до миру? Аналіз Sky News

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua