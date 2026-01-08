Скільки солдатів Європа насправді може відправити в Україну: підрахунки The Times

Німеччина розглядає розгортання своїх сил поблизу українських кордонів

Європейські держави коригують підходи до можливої військової присутності в Україні на тлі переговорів про мир, суттєво скорочуючи чисельність контингенту та змінюючи формат потенційної місії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

Велика Британія та Франція обговорюють можливість направлення до України до 15 тис. військових у разі досягнення мирної угоди. Ці показники значно нижчі від масштабів, які раніше розглядалися в межах так званої «коаліції охочих».

За даними військових джерел, реальний внесок Лондона може не перевищити 7,5 тис. військовослужбовців, що вже розцінюється як істотне навантаження, з огляду на чисельність британської регулярної армії – близько 71 тис. підготовлених бійців.

Франція, як очікується, доповнить загальний контингент, при цьому розміщення підрозділів планується у західних областях України, на значній відстані від лінії бойових дій. Водночас кілька джерел наголошують, що навіть сценарій із 15 тис. військових виглядає надто оптимістичним.

Німеччина ж розглядає альтернативний підхід – розгортання своїх сил поблизу українських кордонів, зокрема на території Польщі або Румунії, що дозволить долучитися до гарантування безпеки без прямої військової присутності в Україні.

Зауважимо, у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав разом із президентом Франції Еммануелем Макроном та премʼєром Великої Британії Кіром Стармером декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після припинення вогню.

Нагадаємо, Литва розглядає можливість направлення кількох сотень своїх військовослужбовців в Україну в межах міжнародних гарантій безпеки у разі досягнення мирної угоди. Про це заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас.