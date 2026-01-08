Головна Світ Політика
Чому домовленості в Парижі можуть не привести до миру? Аналіз Sky News

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
6 січня в столиці Франції відбулася зустріч лідерів «коаліції охочих», країн, які підтримують Україну у війні з Росією
фото: Офіс президента

Попри видимий прогрес, реальні перспективи мирної угоди залишаються невизначеними без участі Росії

США, Велика Британія та Франція взяли на себе серйозні зобов’язання щодо формування майбутньої мирної угоди для України, однак ключової персони для мирного врегулювання війни – диктатора Володимира Путіна не було на переговорах. Про це пише Sky News, передає «Главком».

Зазначається, що лідери «коаліції охочих» зібралися в Парижі, де підтвердили готовність підтримати розміщення багатонаціональних сил в Україні після припинення вогню. Водночас особливо важливим сигналом стало зобов’язання США надати підтримку у разі повторного вторгнення Росії – з огляду на нестабільну та часто змінну позицію президента Дональда Трампа.

Sky News звертає увагу на несподівану появу Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа на спільній пресконференції після зустрічі, що стало публічним демонструванням єдності між США та європейськими партнерами. Формулювання сторін були підкреслено дружніми: Віткофф назвав європейських лідерів «колегами», а прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера – «неймовірним».

Водночас, зазначає Sky News, попри видимий прогрес, реальні перспективи мирної угоди залишаються невизначеними без участі Росії. Головне питання – як Путін відреагує на можливість розміщення військ країн НАТО в Україні та чи готовий він до будь-яких поступок, зокрема щодо окупованих територій Донбасу.

За оцінкою видання, нинішні дипломатичні зусилля можуть виявитися марними, якщо Кремль не погодиться відступити від своїх максималістських вимог і не продемонструє реальної готовності до миру.

Зауважимо, що 6 січня в столиці Франції відбулася зустріч лідерів «коаліції охочих», країн, які підтримують Україну у війні з Росією. Зеленський взяв участь у цьому засіданні.

На саміті були також присутні представника президента США – Стів Віткофф та Джаред Кушнер, які зазначили, що  Сполучені Штати допоможуть забезпечити припинення вогню в Україні розвідкою та логістикою. 

Лідери «коаліції охочих» оприлюднили заяву за підсумками переговорів у Парижі під назвою «Надійні гарантії безпеки для міцного та тривалого миру в Україні». Політики заявили про готовність взяти на себе зобов’язання щодо гарантій для України. Як зазначається, «коаліція охочих» чітко заявила, що «здатність України захищатися є критично важливою для забезпечення майбутнього колективної безпеки України та євроатлантичного регіону».

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
