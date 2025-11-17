Підірвана залізнична колія в Польщі мала вирішальне значення для України – Туск

Глава уряду Польщі назвав інцидент «безпрецедентним актом саботажу, спрямованим проти безпеки польської держави»

Залізничний маршрут Варшава-Люблін, на якому було вчинено диверсію, має вирішальне значення для доставки допомоги Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польського премʼєр-міністра Дональда Туска.

За словами глави уряду Польщі, підрив залізничної колії є безпрецедентним актом саботажу, спрямованим безпосередньо проти безпеки польської держави та її громадян. «Цей маршрут також має вирішальне значення для доставки допомоги Україні. Ми знайдемо винуватців, хто б вони не були», – додав він.

Нагадаємо, у Польщі, поблизу села Жичин Мазовецького воєводства на ділянці залізниці було виявлено значне пошкодження колії, що призвело до зупинки руху на важливому сполученні Варшава-Люблін.

У неділю, 16 листопада, о 7:39 за місцевим часом, машиніст поїзда, на борту якого перебувало двоє пасажирів, повідомив про порушення інфраструктури. За даними поліції Мазовше, ніхто з екіпажу чи пасажирів не постраждав. Рух транспорту було оперативно перенаправлено сусідньою колією.