Берлін закликає Київ змінити законодавство, щоб скоротити відтік українських чоловіків до ЄС

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото з відкритих джерел

Уряд Німеччини вже ухвалив низку рішень, спрямованих на зменшення кількості нових мігрантів

Німеччина вживає заходів для скорочення міграційного потоку у 2026 році та закликає Україну змінити законодавство, аби ускладнити виїзд молодих чоловіків до країн Євросоюзу. Про це в інтерв’ю Deutsche Welle заявив міністр закордонних справ ФРН Александер Добриндт, пише «Главком».

За словами міністра, уряд Німеччини вже ухвалив низку рішень, спрямованих на зменшення кількості нових мігрантів. Зокрема, виплати Bürgergeld для українців замінюють на нижчу допомогу для шукачів притулку, а також посилюють перевірки наявних у біженців активів з метою визначення можливості їхнього самостійного фінансового забезпечення.

Водночас зменшено й обсяг активів, які не враховуються при нарахуванні соціальних виплат. Окремо Добриндт наголосив, що Берлін очікує від Києва змін до законодавства, які ускладнять виїзд молодих чоловіків з України до Європейського Союзу.

«Ми знаємо, що Україна дуже серйозно сприймає наш намір і веде переговори з цього питання. Але результатів поки що немає», – зазначив міністр.

Водночас він підкреслив, що для тих українців, які прагнуть інтегруватися, працювати та самостійно себе утримувати, у Німеччині «є перспектива». Натомість, за його словами, люди, які відмовляються від інтеграції, мають реалізовувати себе на батьківщині.

Варто зазначити, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що Україна має створити умови, щоб молоді чоловіки залишалися в країні для служби та роботи, а не виїжджали до держав Євросоюзу.

Нагадаємо, лідер Християнсько-соціального союзу Маркус Зьодер виступив з пропозицією обмежити вʼїзд до Німеччини молодих чоловіків з України. Політик закликає Європейський Союз вплинути на Київ для посилення правил виїзду.

Німеччина біженці

