Литва допустила направлення своїх військових в Україну після досягнення миру

Литва розглядає можливість розміщення своїх військових в Україні, якщо буде досягнуто мирної угоди

Литва має намір зробити свій внесок у забезпечення безпеки України

Литва розглядає можливість направлення кількох сотень своїх військовослужбовців в Україну в межах міжнародних гарантій безпеки у разі досягнення мирної угоди. Про це заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас в інтерв’ю національному мовнику LRT, передає «Главком».

За його литовського міністра, конкретні параметри можливого розміщення контингенту наразі перебувають на стадії обговорення, і розкривати деталі передчасно. Водночас міністр наголосив, що Литва має намір зробити свій внесок у забезпечення безпеки України, а формат і масштаби участі залежатимуть від подальшого розвитку ситуації.

«Після досягнення миру кілька сотень литовських військових можуть бути розміщені в Україні. Ми обговорюємо цю можливість, але рішення мають ухвалюватися з урахуванням мінливої геополітичної ситуації», – зазначив Каунас.

Міністр підкреслив, що головним завданням залишається досягнення та подальше забезпечення стійкого миру в Україні. Литва, за його словами, продовжить координацію дій з партнерами задля формування ефективних гарантій безпеки.

Нагадаємо, у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав разом із президентом Франції Еммануелем Макроном та премʼєром Великої Британії Кіром Стармером декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після припинення вогню.