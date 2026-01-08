Головна Світ Політика
Рубіо готується до зустрічі з данськими міністрами щодо Гренландії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар

Рубіо повідомив, що наступного тижня зустрінеться з керівництвом Данії для обговорення ситуації навколо Гренландії
фото: Reuters

Переговори відбуваються на тлі дискусій про безпеку острова

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що наступного тижня зустрінеться з керівництвом Данії для обговорення ситуації навколо Гренландії на тлі заяв президента Дональда Трампа про намір США отримати контроль над стратегічно важливим арктичним островом. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

За словами Рубіо, Сполучені Штати не відмовляються від цієї мети, хоча наразі віддають перевагу дипломатичним інструментам. Він підкреслив, що Трамп «зберігає всі варіанти», включно з можливістю силових дій, однак «першим варіантом завжди залишається дипломатія».

Reuters зазначає, що Франція, Німеччина та інші країни ЄС вже координують спільну позицію у відповідь на дії Вашингтона. Європейські лідери публічно підтвердили, що Гренландія належить її народу, а будь-які спроби анексії порушують принципи суверенітету.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен та глава МЗС Гренландії Вівіан Моцфельдт ініціювали термінову зустріч із Рубіо, заявивши про необхідність негайного та конструктивного діалогу. Данський уряд категорично відкидає можливість передачі острова США.

Трамп уперше заговорив про отримання контролю над Гренландією ще у 2019 році, називаючи острів ключовим для національної безпеки США та стратегічного стримування Росії й Китаю. У Білому домі підтвердили, що питання потенційної купівлі острова активно обговорюється в адміністрації.

Заяви про можливе застосування сили викликали різку реакцію в Конгресі США, де представники обох партій назвали такі сценарії «катастрофічними» для відносин з союзниками по НАТО.

Тим часом Європейський Союз та Канада виступили з чіткою підтримкою Данії та Гренландії, наголосивши, що не допустять порушення міжнародного права.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову заявив про претензії на Гренландію. Трамп заявив, що Гренландія є стратегічно необхідною для оборони США. Він стверджує, що острів оточений російськими та китайськими кораблями, тому має ключове значення для безпеки країни.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Дональда Трампа працює над проєктом угоди щодо Гренландії, яка може бути запропонована владі острова. США вже має подібні угоди з невеликими державами в Тихому океані – Мікронезією, Маршалловими Островами та Палау, згідно з якими США гарантують фінансову підтримку цим країнам та збереження їх внутрішнього самоврядування в обмін на передачу Вашингтону повноважень розв'язувати питання безпеки та оборони.

До слова, Сполучені Штати розглядають можливість переходу Гренландії під свій контроль протягом поточного року. Як повідомляють джерела Politico, американська адміністрація може спробувати реалізувати цей план у найближчі місяці, скориставшись сприятливим «вікном можливостей».

Варто зазначити, що лідери ключових європейських країн заявили, що лише мешканці Гренландії та Данія можуть вирішувати долю острова. 

Теги: Гренландія Марко Рубіо переговори Данія

