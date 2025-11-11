Головна Країна Політика
Зеленський привітав Польщу з Днем незалежності

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський привітав Польщу з Днем незалежності
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Глава держави подякував Польщі за всю допомогу Україні з 24 лютого 2022 року

Президент Володимир Зеленський опублікував привітання з нагоди Дня незалежності Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

Зеленський висловив вітання усьому польському народу, а також президенту Каролю Навроцькому й прем’єр-міністру Дональду Туска з нагоди Дня незалежності Польщі. «Шлях, який ми пройшли, демонструє, що для збереження нашої незалежності й сили незалежна Польща і незалежна Україна мають іти пліч-о-пліч», – каже він.

Глава держави додав, що Україна вдячна за всю підтримку Польщі з 24 лютого 2022 року. «І ми маємо бути сильними, ми маємо бути у Європі, щоб інші у Європі також могли бути сильними й вільними», – наголосив український лідер.

Нагадаємо, польський історик Лукаш Адамський вважає, що після того, як Володимир Зеленський став президентом України, у Польщі з’явилася надія, що українська влада зможе по-іншому подивитися на складні сторінки спільної історії, зокрема на постать Степана Бандери.

До слова, Генеральний штаб збройних сил Польщі заявив про фіксацію «інтенсивних психологічних операцій» з боку Росії, спрямованих на розпалювання антиукраїнських настроїв у польському суспільстві. Метою таких скоординованих дій є підрив підтримки, яку Польща надає Україні, та створення внутрішнього тиску на польський уряд.

Теги: Володимир Зеленський Польща

