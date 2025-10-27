У Польщі вандали зірвали український прапор із консульської будівлі

За словами дипломата, інцидент став шостим випадком наруги над українською символікою у місті за рік

Посол звернувся до польських правоохоронців із вимогою знайти винних

У Перемишлі невідомі зірвали український прапор із будівлі почесного консульства України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посла України в Польщі Василя Боднара.

«Хвиля антиукраїнського хейту в соціальних мережах знову призвела до зривання українського прапора з почесного консульства України в Перемишлі. Цього року це вже щонайменше п’ятий випадок публічного зневаження прапора України в цьому самому місці», – написав Боднар.

Дипломат закликав польську поліцію та Міністерство закордонних справ Польщі ужити відповідних заходів, аби знайти винних та притягнути їх до відповідальності. Боднар наголосив, що польське законодавство передбачає до року позбавлення волі за образу державного прапора.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький незабаром приїде в Україну й зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським. Повідомлялося, що Україна запропонувала Польщі кілька варіантів візиту Навроцького до Києва.

31 липня Зеленський провів першу телефонну розмову з обраним президентом Польщі Навроцьким. Лідери поговорили про ключові події, які відбудуться найближчими місяцями, а також домовилися про обмін візитами, під час яких обговорять всі актуальні питання двосторонньої співпраці.

Як повідомлялося, президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, яким продовжено термін перебування українських біженців у країні до 4 березня 2026 року, проте посилено умови надання фінансової підтримки. Раніше польський лідер підписав закон, який продовжує фінансування абонплати для терміналів Starlink в Україні. Рішення забезпечить безперервний зв’язок для прифронтових громад і критичної інфраструктури.

До слова, Кароль Навроцький в інтерв'ю литовському виданню LRT заявив, що вважає обговорення членства України в НАТО та Європейському Союзі передчасними. У відповідь Міністерство закордонних справ України наголосило на стратегічній необхідності інтеграції для безпеки всієї Європи.