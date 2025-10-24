Польський фермер став жертвою фейку: з поля зникло 150 тонн картоплі

«Це як сцена з фільму»: польський фермер не повірив очам, коли побачив, що поле спустошене

У польському селі Домбровіца фермер Пйотр втратив близько 150 тонн картоплі після того, як у соцмережах з’явився фейковий допис про безкоштовний урожай. Люди масово приїжджали на його поле з мішками та причепами, вважаючи, що можуть брати картоплю безкоштовно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Oddity Central.

Фермер із польського села Домбровіца був шокований, коли побачив, що його цьогорічний урожай картоплі зник за одну ніч. Це сталося після того, як у соцмережах поширили фейковий пост про те, що чоловік нібито «роздає картоплю безкоштовно, бо не може її продати».

За даними видання, десятки людей вирушили на поле, щоб «узяти картоплі». Одні приходили з відрами та мішками, інші – приїжджали з причепами, забираючи врожай у промислових масштабах. У результаті фермер Пйотр втратив приблизно 150 тонн картоплі.

Фермер став жертвою масової крадіжки фото: Portal informacyjny nowiny24.pl

«Я був шокований. Мені 68 років, і я ніколи не переживав нічого подібного. Це як сцена з фільму Бареї. Сподіваюся, ті, хто був на полі, зв’яжуться зі мною й ми владнаємо це мирно. Інакше я звернуся до прокуратури. У мене просто вкрали картоплю!», – повідомив фермер.

Люди з’їжджалися на поле, думаючи, що картоплю можна брати безкоштовно фото: Portal informacyjny nowiny24.pl

Чоловік пояснив, що не зміг запобігти крадіжці, оскільки того дня перебував на сімейному святі й не знав, що відбувається на полі. Пйотр обробляє землю вже 25 років. Поки він не звернувся до поліції, сподіваючись, що люди, дізнавшись про обман, повернуть украдений урожай.

Одні люди носили картоплю відрами – інші возили її причепами фото: Portal informacyjny nowiny24.pl

Нагадаємо, що аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка прогнозує різке подорожчання картоплі в Україні цієї зими. Причинами він називає посуху, неврожай і підвищення податків. За його оцінкою, ціни на картоплю у супермаркетах можуть зрости до 55 грн за кілограм, тоді як зараз середня гуртова ціна коливається в межах 19–22 грн, а роздрібна – 30–35 грн.

На початку осіннього сезону 2025 року картопля в Україні почала дешевшати через збільшення пропозиції. Виробники були вимушені зменшити ціни в середньому на 10%. Фермери розповіли, що наразі серед покупців має попит більші сорти картоплі, а дрібна майже не затребувана. Експерти зазначають, що зараз ціна на картоплю зменшилася вже на 18%, у порівнянні з минулим роком у цей час.

Водночас у жовтні на «Дні поля» у Волинській області українські аграрії вразили результатами врожайності, які перевищили показники Польщі. Наші аграрії представили на заході 79 сортів картоплі, деякі з цих сортів та якість овочів здивували польського фермера. Він назвав врожайність української картоплі «неймовірною».

Щороку в Україні вирощується понад 10 млн тонн картоплі, проте через обмеження збуту на внутрішньому ринку її експорт до ЄС поки що неможливий. Через це більшість підприємств картоплю вирощують як другорядну культуру у сівозміні. Микола Пономаренко зі СТОВ «Десна» зазначає, що площі під картоплею зменшилися з 500 га раніше до 180–200 га у 2024–2025 роках.

Українські виробники картоплі стикаються з напливом дешевої імпортної продукції з Польщі, що вже відчутно впливає на ціни та прибутки фермерів. За словами директора ПП «Імпак» Сергія Маліновського, польські фермери завдяки дотаціям ЄС можуть продавати картоплю на українському ринку за 6 грн/кг, тоді як українські виробники змушені реалізовувати її за аналогічною або вищою ціною. Це створює нестабільність ринку та підвищує ризики для дрібних і середніх господарств.

За останні п’ять років світовий ринок картопляної продукції пережив справжній стрибок. Як повідомляє Rabobank, обсяги експорту майже подвоїлися — з $7,7 млрд у 2019 році до $13,2 млрд у 2024-му. Головним драйвером зростання стала заморожена картопля фрі та інші картопляні напівфабрикати, попит на які стабільно зростає у мережах швидкого харчування та роздрібній торгівлі.