Польський фермер став жертвою фейку: з поля зникло 150 тонн картоплі
«Це як сцена з фільму»: польський фермер не повірив очам, коли побачив, що поле спустошене
У польському селі Домбровіца фермер Пйотр втратив близько 150 тонн картоплі після того, як у соцмережах з’явився фейковий допис про безкоштовний урожай. Люди масово приїжджали на його поле з мішками та причепами, вважаючи, що можуть брати картоплю безкоштовно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Oddity Central.
Фермер із польського села Домбровіца був шокований, коли побачив, що його цьогорічний урожай картоплі зник за одну ніч. Це сталося після того, як у соцмережах поширили фейковий пост про те, що чоловік нібито «роздає картоплю безкоштовно, бо не може її продати».
За даними видання, десятки людей вирушили на поле, щоб «узяти картоплі». Одні приходили з відрами та мішками, інші – приїжджали з причепами, забираючи врожай у промислових масштабах. У результаті фермер Пйотр втратив приблизно 150 тонн картоплі.
«Я був шокований. Мені 68 років, і я ніколи не переживав нічого подібного. Це як сцена з фільму Бареї. Сподіваюся, ті, хто був на полі, зв’яжуться зі мною й ми владнаємо це мирно. Інакше я звернуся до прокуратури. У мене просто вкрали картоплю!», – повідомив фермер.
Чоловік пояснив, що не зміг запобігти крадіжці, оскільки того дня перебував на сімейному святі й не знав, що відбувається на полі. Пйотр обробляє землю вже 25 років. Поки він не звернувся до поліції, сподіваючись, що люди, дізнавшись про обман, повернуть украдений урожай.
Нагадаємо, що аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка прогнозує різке подорожчання картоплі в Україні цієї зими. Причинами він називає посуху, неврожай і підвищення податків. За його оцінкою, ціни на картоплю у супермаркетах можуть зрости до 55 грн за кілограм, тоді як зараз середня гуртова ціна коливається в межах 19–22 грн, а роздрібна – 30–35 грн.
На початку осіннього сезону 2025 року картопля в Україні почала дешевшати через збільшення пропозиції. Виробники були вимушені зменшити ціни в середньому на 10%. Фермери розповіли, що наразі серед покупців має попит більші сорти картоплі, а дрібна майже не затребувана. Експерти зазначають, що зараз ціна на картоплю зменшилася вже на 18%, у порівнянні з минулим роком у цей час.
Водночас у жовтні на «Дні поля» у Волинській області українські аграрії вразили результатами врожайності, які перевищили показники Польщі. Наші аграрії представили на заході 79 сортів картоплі, деякі з цих сортів та якість овочів здивували польського фермера. Він назвав врожайність української картоплі «неймовірною».
Щороку в Україні вирощується понад 10 млн тонн картоплі, проте через обмеження збуту на внутрішньому ринку її експорт до ЄС поки що неможливий. Через це більшість підприємств картоплю вирощують як другорядну культуру у сівозміні. Микола Пономаренко зі СТОВ «Десна» зазначає, що площі під картоплею зменшилися з 500 га раніше до 180–200 га у 2024–2025 роках.
Українські виробники картоплі стикаються з напливом дешевої імпортної продукції з Польщі, що вже відчутно впливає на ціни та прибутки фермерів. За словами директора ПП «Імпак» Сергія Маліновського, польські фермери завдяки дотаціям ЄС можуть продавати картоплю на українському ринку за 6 грн/кг, тоді як українські виробники змушені реалізовувати її за аналогічною або вищою ціною. Це створює нестабільність ринку та підвищує ризики для дрібних і середніх господарств.
За останні п’ять років світовий ринок картопляної продукції пережив справжній стрибок. Як повідомляє Rabobank, обсяги експорту майже подвоїлися — з $7,7 млрд у 2019 році до $13,2 млрд у 2024-му. Головним драйвером зростання стала заморожена картопля фрі та інші картопляні напівфабрикати, попит на які стабільно зростає у мережах швидкого харчування та роздрібній торгівлі.
