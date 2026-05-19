НАТО перехопило дрон над Естонією. Влада назвала ймовірне походження безпілотника

Естонія розкрила деталі збиття дрона під час тривоги в Балтії

Після повітряної тривоги в Балтії естонські чиновники заявили, що безпілотник міг бути українським і збився з курсу через роботу систем РЕБ

Винищувач НАТО, який патрулював повітряний простір Балтійського регіону, збив безпілотник над територією Естонії. Інцидент стався під час повітряної тривоги, оголошеної в Естонії та Латвії через загрозу дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на естонського мовника ERR.

Безпілотник було збито над озером Вертс’ярв на півдні Естонії. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що, за попередньою оцінкою, йдеться про український дрон, який міг втратити курс через роботу систем радіоелектронної боротьби.

Таку ж версію озвучив і голова комітету у закордонних справах естонського парламенту Марко Міхельсон. За його словами, безпілотник, ймовірно, опинився у повітряному просторі Естонії через заглушення навігаційних систем.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, коментуючи ситуацію у парламенті, заявив, що інцидент продемонстрував готовність країни реагувати на подібні загрози. За його словами, збиття дрона свідчить про те, що «ми, мабуть, все ще можемо впоратися з ситуацією». За офіційними даними, внаслідок інциденту жертв або руйнувань не зафіксовано.

Повітряну тривогу в частині території Естонії та Латвії оголосили близько полудня за місцевим часом. У Латвії через загрозу дронів тимчасово перервали проведення мовних іспитів та залізничне сполучення.

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки Росії оприлюднила фейкову заяву, звинувативши Київ у намірах запустити бойові безпілотники з країн Балтії. Російська спецслужба вдалася до відкритих залякувань країни-члена НАТО, пригрозивши «справедливою відплатою» та «ударами по центрах ухвалення рішень у Латвії», якщо атака дронів відбудеться.

Російські розвідники заявляють, що до Латвії вже прибули військовослужбовці Сил безпілотних систем Збройних Сил України для організації атак.

«Главком» писав, що міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже назвала абсолютною брехнею заяву Служби зовнішньої розвідки РФ про те, що Україна нібито готує удари по російській території з латвійської території. Вона наголосила, що Москва веде чергову цілеспрямовану кампанію з дезінформації.