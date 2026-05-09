Американські війська біля кордону з Росією? Польща зробила гучну заяву

Єгор Голівець
Варшава запропонувала США посилити східний фланг НАТО
Варшава заявила про готовність прийняти додаткові сили США після слів Трампа про можливе перекидання військ із Німеччини

Польща заявила про готовність прийняти додаткові американські війська після того, як президент США Дональд Трамп допустив їхнє можливе перекидання з Німеччини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Bloomberg.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава готова посилити східний фланг НАТО за рахунок додаткової присутності американських військових.

«Польща готова прийняти додаткові американські війська, щоб зміцнити східний фланг НАТО та забезпечити ще кращий захист Європи», – заявив міністр.

За його словами, союз Польщі та США залишається «наріжним каменем безпеки» країни. Заява польської сторони пролунала після виступу Дональда Трампа біля Білого дому. Відповідаючи на запитання журналістів, американський президент не виключив можливості передислокації військ США до Польщі або інших країн східного флангу НАТО.

Також Трамп позитивно висловився про президента Польщі Кароля Навроцького. «У нас чудові відносини з Польщею, у мене чудові відносини з президентом, я підтримав його, і він переміг. Він чудовий боєць, він чудова людина, він мені дуже подобається, тож це можливо», – заявив Трамп.

Наразі у Польщі перебуває близько 10 тисяч американських військовослужбовців. На тлі війни Росії проти України та посилення російської військової присутності у Білорусі Варшава активно нарощує оборонні витрати. За даними Bloomberg, Польща вже витрачає майже 5% ВВП на оборону, що є одним із найвищих показників серед країн НАТО.

Як повідомлялось, на тлі рішення Пентагону скоротити військову присутність у Німеччині, Варшава та Вільнюс висловили повну готовність розгорнути американські підрозділи на своїй території. Президент Польщі Кароль Навроцький наголосив, що збереження військ США в Європі є критичним для безпеки всього регіону. 

Росія відправила на фронт нову партію танків
Польща розкрила масштабну диверсійну мережу РФ та Білорусі
Путін провів найкоротший парад у житті
Дрони ЗСУ вдарили по найболючішому місцю армії РФ: що відомо
Парад в Сибіру шокує. Відео
Пентагон відкрив архіви про НЛО: оприлюднено сотні секретних файлів

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
