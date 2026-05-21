Головна Світ Політика
search button user button menu button

Естонія викликала російського дипломата

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Естонія викликала російського дипломата
фото: Unsplash
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Естонія рішуче засуджує триваючу кампанію дезінформації РФ

Сьогодні, 21 травня, Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах Російської Федерації для вручення ноти щодо триваючої кампанії дезінформації, спрямованої проти Естонії та інших країн Балтії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на естонське зовнішньополітичне відомство.

У ноті Міністерство закордонних справ заявило, що країна рішуче засуджує триваючу кампанію дезінформації РФ проти Естонії та інших країн Балтії і вимагає від російської влади негайно припинити поширення неправдивої інформації, публічних погроз та провокацій.

«Ми неодноразово наголошували, що Естонія не дозволяла використовувати свою територію чи повітряний простір для нападів на цілі в Росії. Повідомлення, в яких стверджується протилежне, є ще одним прикладом російської пропаганди, яка є неправдивою, і вони це знають. Загроза одному члену НАТО є загрозою для всього Альянсу. Ми також отримали чітке та єдине повідомлення з Брюсселя про те, що наші союзники підтримують нас», – заявив міністр закордонних справ Маргус Цахкна.

Напередодні винищувач НАТО, який патрулював повітряний простір Балтійського регіону, збив безпілотник над територією Естонії. Інцидент стався під час повітряної тривоги, оголошеної в Естонії та Латвії через загрозу дронів.

Зокрема, Служба зовнішньої розвідки Росії оприлюднила фейкову заяву, звинувативши Київ у намірах запустити бойові безпілотники з країн Балтії. Російська спецслужба вдалася до відкритих залякувань країни-члена НАТО, пригрозивши «справедливою відплатою» та «ударами по центрах ухвалення рішень у Латвії», якщо атака дронів відбудеться.

Теги: Естонія дипломатичний конфлікт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Парад Путіна назвали символом виснаження Росії
МЗС Естонії: Парад у Москві показав головну проблему Путіна
11 травня, 10:32
Раніше країни Балтії закликали НАТО посилити їхню безпеку через падіння дронів з України
Дрони у повітряному просторі країн Балтії: влада Естонії звернулася до України
10 травня, 15:20
В Естонії навпроти Івангорода вивісили банер проти Путіна
Естонія влаштувала гучну акцію проти Путіна на кордоні з РФ
9 травня, 16:57
Зеленський зустрівся з Пашиняном 4 травня
Сенсаційний візит Зеленського до Єревана. Росія викликала вірменського посла на екзекуцію
7 травня, 20:58
Військові навчання в Естонії
В Естонії стартували військові навчання за участі 20 країн
5 травня, 08:18
Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна розкритикував заяву президента країни про «втрачені можливості» для переговорів з РФ
Розкол у Таллінні? МЗС Естонії звинуватило президента у підіграванні ультиматумам Путіна
29 квiтня, 16:11
Тсахкна: Нам потрібні більш жорсткі санкції
Естонія закликала до повної енергетичної ізоляції РФ у 40-ві роковини Чорнобиля
26 квiтня, 13:40
Аннелі Кольк зазначила, що в Естонії відкрили спеціальну школу для українських дітей
Від початку війни Естонія прихистила 89 тис. українців, нині їх лишилося 25 тис., – посолка
22 квiтня, 18:12
У разі потреби Естонія готова мобілізувати 230 тисяч військовозобов’язаних, каже Аннелі Кольк
Розкрито кількість резервістів, яку зможе залучити Естонія на випадок війни
22 квiтня, 07:20

Політика

Естонія викликала російського дипломата
Естонія викликала російського дипломата
Переговори ЄС та Росії. Міноборони Фінляндії оцінило майбутній діалог
Переговори ЄС та Росії. Міноборони Фінляндії оцінило майбутній діалог
Верховний лідер Ірану заборонив вивозити збагачений уран з країни
Верховний лідер Ірану заборонив вивозити збагачений уран з країни
Офіс президента відреагував на готовність Лукашенка зустрітися із Зеленським
Офіс президента відреагував на готовність Лукашенка зустрітися із Зеленським
Кремль заявив, що Путін і Сі Цзіньпін обговорювали Україну
Кремль заявив, що Путін і Сі Цзіньпін обговорювали Україну
Лукашенко назвав умову вступу Білорусі у війну проти України
Лукашенко назвав умову вступу Білорусі у війну проти України

Новини

Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Сьогодні, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Сьогодні, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Сьогодні, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Сьогодні, 10:18
Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь видатного українця (фото)
Сьогодні, 08:18
Вознесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання
Сьогодні, 07:15

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua