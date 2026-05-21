Естонія викликала російського дипломата

Естонія рішуче засуджує триваючу кампанію дезінформації РФ

Сьогодні, 21 травня, Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах Російської Федерації для вручення ноти щодо триваючої кампанії дезінформації, спрямованої проти Естонії та інших країн Балтії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на естонське зовнішньополітичне відомство.

У ноті Міністерство закордонних справ заявило, що країна рішуче засуджує триваючу кампанію дезінформації РФ проти Естонії та інших країн Балтії і вимагає від російської влади негайно припинити поширення неправдивої інформації, публічних погроз та провокацій.

«Ми неодноразово наголошували, що Естонія не дозволяла використовувати свою територію чи повітряний простір для нападів на цілі в Росії. Повідомлення, в яких стверджується протилежне, є ще одним прикладом російської пропаганди, яка є неправдивою, і вони це знають. Загроза одному члену НАТО є загрозою для всього Альянсу. Ми також отримали чітке та єдине повідомлення з Брюсселя про те, що наші союзники підтримують нас», – заявив міністр закордонних справ Маргус Цахкна.

Напередодні винищувач НАТО, який патрулював повітряний простір Балтійського регіону, збив безпілотник над територією Естонії. Інцидент стався під час повітряної тривоги, оголошеної в Естонії та Латвії через загрозу дронів.

Зокрема, Служба зовнішньої розвідки Росії оприлюднила фейкову заяву, звинувативши Київ у намірах запустити бойові безпілотники з країн Балтії. Російська спецслужба вдалася до відкритих залякувань країни-члена НАТО, пригрозивши «справедливою відплатою» та «ударами по центрах ухвалення рішень у Латвії», якщо атака дронів відбудеться.