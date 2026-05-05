Глава МЗС Ірану військового вирішення кризи на Близькому Сході немає

Також глава МЗС Ірану Аббас Арагчі застеріг США та ОАЕ від «трясовини» та розкритикував «Проект Свобода»

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі попередив Сполучені Штати та ОАЕ про небезпеку втягування у затяжний конфлікт, зазначивши, що останні події в Ормузькій протоці підтверджують відсутність військового шляху розв'язання кризи. За словами дипломата, політична ситуація вимагає виключно переговорного процесу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

У своєму дописі в соцмережі X Арагчі повідомив, що діалог триває завдяки активному посередництву Пакистану. Водночас він закликав Вашингтон та Абу-Дабі не піддаватися впливу сил, що намагаються затягнути їх у «трясовину» протистояння. Крім того, очільник іранського МЗС назвав американський план «Проект Свобода», що передбачає виведення суден із протоки під конвоєм, «проєктним глухим кутом».

Ці заяви пролунали на тлі чергового обміну ударами між військовими США та Ірану в зоні протоки. Нова хвиля ескалації поставила під загрозу дотримання режиму припинення вогню, який тривав майже місяць.

Як відомо, Об’єднані Арабські Емірати заявили про ракетну атаку з боку Ірану. За даними Міністерства оборони країни, було зафіксовано запуск чотирьох ракет, три з яких перехопили над територіальними водами, ще одна впала в море.

У відомстві підтвердили, що звуки вибухів, які чули мешканці різних регіонів, були пов’язані з роботою систем протиповітряної оборони. Громадян закликали користуватися виключно офіційними джерелами інформації та дотримуватися заходів безпеки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Іран зіткнеться з нищівними наслідками у разі атак на американські кораблі, які супроводжують судна через Ормузьку протоку.

«Іран буде стертий з лиця землі, якщо атакує американські кораблі, що супроводжують судна через Ормузьку протоку», – заявив Трамп.