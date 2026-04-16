Ворог вдруге за день атакував Запоріжжя: є загибла та поранені (фото)

Лариса Голуб
Наслідки прильотів у Запоріжжі
фото: Запорізька обласна військова адміністрація

Російські війська знову атакували Запоріжжя 

Російські війська здійснили чергову атаку на Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина, ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує «Главком».

За словами очільника області, кількість постраждалих зростала по мірі розбору завалів та обстеження місць влучань.

Якщо спершу було відомо про двох поранених, то станом на зараз кількість постраждалих збільшилася до трьох осіб. Усім їм надається невідкладна медична допомога. Також відомо, що одна людина загинула. 

На місцях влучань працюють профільні служби, рятувальники та медики. Влада закликає мешканців міста залишатися в укриттях під час повітряних тривог, оскільки ворог продовжує тероризувати прифронтовий обласний центр.

«Главком» писав, що російські війська змінили підхід до обстрілів України, почавши запускати десятки дронів та ракет одномоментно в одну ціль. Крім того, ворог дедалі частіше атакує у денну пору доби. Зараз РФ намагається атакувати Україну «залпами». Це означає, що по одній цілі випускають велику кількість засобів ураження одночасно, намагаючись перевантажити систему протиповітряної оборони. Однією з причин такої тактики є дефіцит пускових установок. 

Нагадаємо, російська терористична армія 16 квітня завдала масованого удару по Україні ударними дронами та ракетами. Основна ціль атаки – Київ, Одеса, Харків, Дніпро, Біла Церква, Черкаси та прифронтові території.

