Іран оголосив про загибель глави розвідки Корпусу вартових Ісламської революції

Іранський генерал майже пів століття служив у контррозвідувальних підрозділах КВІР

Унаслідок удару по Ірану загинув очільник розвідки Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), генерал Маджид Хадемі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tasnim.

За даними ЗМІ, яке пов’язане з Корпусом вартових Ісламської революції, Хадемі загинув у результаті «американо-сіоністської терористичної атаки» на світанку 6 квітня.

Повідомляється, що він був авторитетним та досвідченим керівником розвідувального відомства. Хадемі майже 50 років служив у розвідувальних і контррозвідувальних структурах корпусу, обіймаючи керівні посади на різних рівнях.

Раніше генерал очолював організацію захисту інформації Міністерства оборони Ірану та відомство КВІР із захисту інформації. Хадемі було призначено головою розвідки КВІР 20 червня 2025 року замість Мохаммада Каземі, який загинув під час ізраїльського удару.

Нагадаємо, посередницькі зусилля Туреччини, Єгипту та Пакистану для початку прямих контактів між США та Іраном поки не дали результату. Тегеран відмовився йти на поступки.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має 48 годин для укладення угоди або відкриття Ормузької протоки, пригрозивши «справжнім пеклом» у разі відмови.

Також повідомлялося, що Ізраїль готується до можливих ударів по енергетичних об’єктах Ірану, однак очікує на політичне схвалення з боку США. Високопоставлений представник Міністерства оборони Ізраїлю заявив, що операція може відбутися вже протягом цього тижня, якщо буде отримано відповідне зелене світло від Вашингтона.