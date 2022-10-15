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Німеччина передала Україні танкові мостоукладачі Biber

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Німеччина передала Україні танкові мостоукладачі Biber
Німеччина передала Україні 16 броньованих машин «Biber»
фото з відкритих джерел

Під час бою машина може перекривати розрізи місцевості, такі як водойми та ущелини шириною до 20 метрів

Німецький уряд передав Україні 16 броньованих буртоукладальних машин Biber та 10 понтонно-мостових машин. Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Зазначається, що Німеччини підтримує українських військових у тісній координації зі своїми партнерами та союзниками. Однак постачання техніки може затримуватися через ремонтні роботи, виробництва або навчання, що тривають.

Буртоукладач належить до групи машин бойового забезпечення. Під час бою машина може перекривати розрізи місцевості, такі як водойми та ущелини шириною до 20 метрів, за допомогою швидкохідного танкового мосту Biber.

Зауважимо, що міст завдовжки 22 метрів та завширшки 4 метри можна розкласти протягом 2-3 хвилин. Він важить близько 9,94 тонни й витримує приблизно до 55  тонн, а екіпаж складається з командира і водія. 

Водночас понтонно-мостові машини використовують для переправляння колісної та гусеничної техніки через водяні перешкоди.

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