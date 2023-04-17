Глава МЗС провів важливі переговори в Іраку і завтра відвідає ще одну країну

Сьогодні відбувся перший візит глави МЗС України до Іраку від 2012 року

У вівторок, 18 квітня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає Кувейт із робочим візитом. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

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Посадовець розповів, що сьогодні Кулеба провів важливі переговори в Багдаді і це був перший візит глави МЗС України до Іраку від 2012 року.

Кулеба був прийнятий прем'єр-міністром Іраку Мухаммадом Ас-Судані, провів переговори з віцепрем'єр-міністром, міністром закордонних справ Фуадом Хусейном.

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Очільник МЗС Дмитро Кулеба відвідав Ірак 17 квітня фото: Facebook / Oleg Nikolenko

«Відкриваємо нові горизонти на Близькому Сході та створюємо нові можливості для української держави, бізнесу та громадян», – йдеться в його повідомленні.

Наступною країною, яку відвідає міністр 18 квітня, стане Кувейт.

Нагадаємо, що 10 квітня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Іраку Мухаммадом Шіа ас-Судані.