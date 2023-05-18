«Ця стратегія провалилася». Майя Санду розкрила деталі про план Путіна

Майя Санду: «Агресія Росії проти України – це військове вторгнення. Її напад на Молдову є гібридним»

Президентка Молдови Майя Санду написала статтю для британського видання The Economist. У ній вона розповіла про стійкість та завзятість свого народу, який через війну в Україні зіткнувся з проблемами та кризами, про боротьбу з російською гібридною війною та пропагандою, а також про проведення реформ та прихильність країни до європейського курсу.

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Лідерка держави запевнила, що республіка Молдова, як і більша частина решти Європи, стикається з численними проблемами, подібними до яких не було з того часу, як наша країна, що межує з Україною та Румунією, проголосила незалежність у 1991 році. «Нещадна і безглузда війна Росії проти України має змусити нас та інші країни прогнутися під тиском. Ми цього не зробимо», – зазначила лідерка Молдови.

Вона також дала чітко зрозуміти свою позицію щодо Москви та війни в Україні. «Ми з жахом дивимось на страждання у сусідній Україні. Я пишаюся тим, як наш народ відкрив свої серця та будинки для сотень тисяч біженців, які рятуються від жорстоких нападів. Хоча ніщо не зрівняється з руйнуваннями в Україні, війна за межами наших кордонів посилає ударні хвилі, які торкаються і нас. Агресія Росії проти України – це військове вторгнення. Її напад на Молдову є гібридним і спрямований на те, щоби дестабілізувати нас і змусити нас, як і Україну, повернутися в орбіту Москви. Ця стратегія провалилася в Україні і не буде успішною в Молдові. Ми зберігаємо свою позицію вже більше року та продовжуватимемо робити це», – поділилась своїми міркуваннями Майя Санду.

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Вона вважає, що гібридну атаку Росії можна перемогти лише реформуванням інститутів та зближенням з ЄС. Енергетичні зв'язки з Румунією та іншими європейськими країнами допомогли країні протистояти газовому шантажу, отримати доступ до нових джерел енергії та зберегти світло та тепло в будинках під час важкої зими. Переорієнтували експорт на нові ринки та підтримали функціонування економіки. Дві третини торгівлі Молдови наразі складають країни ЄС.

«Ми також посилили заходи щодо протидії дезінформації. Правоохоронні органи розкрили схеми, які стоять за платними протестами, організованими російськими довіреними особами, які намагаються впливати на нас здалеку та підбурювати насильство на наших вулицях. Ті, хто поставив те що, що зможуть змінити наш світогляд, зробили неправильну ставку. Ми давно вибрали свій курс і не звернемо зі шляху, яким йдемо – шляху до членства в ЄС, миру, демократії та процвітання», – зазначила у публікації очільниця Молдови.

Не оминула вона увагою питання українських портів, які, за словами Санду, є воротами для молдавської торгівлі, залишаються в російській блокаді, тому стає необхідним приділяти пріоритетну увагу розвитку інфраструктури для забезпечення загальної соціально-економічної стабільності.

«Світ кардинально змінився з лютого минулого року, але не так, як очікували ті, хто наказав про початок війни. Вони сподівалися змусити нас та Україну подивитися назад, але їм удалося лише зміцнити нашу рішучість залишатися частиною вільного світу. Вони сподівалися послабити колективну безпеку Європи, але натомість ми її зміцнили. Вони хотіли, щоб крихкість замінила спритність, але це був ще один прорахунок. Ми стаємо тільки гнучкішими, слідуючи нашій європейській траєкторії. Молдова, майбутній член ЄС, залишається твердою, сильною та впевненою, – підсумувала президентка Молдови.