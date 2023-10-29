Президент Ірану: Ізраїль перетнув «червоні лінії»

Тегеран звинуватив Вашингтон у підтримці Ізраїлю

Президент Ірану Ібрагім Раїсі заявив, що Ізраїль своїми діями «перетнув червоні лінії» і це «може змусити всіх вжити заходів». Про це він написав на платформі X.

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«Злочини сіоністського режиму перетнули «червоні лінії», що може змусити кожного вжити заходів. Вашингтон просить нас нічого не робити, але вони самі надають широкомасштабну підтримку Ізраїлю. США надіслали повідомлення «Осі опору», але отримали чітку відповідь на полі бою», – сказав Раїсі.

Zionist regime’s crimes have crossed the red lines, which may force everyone to take action. Washington asks us to not do anything, but they keep giving widespread support to Israel. The US sent messages to the Axis of Resistance but received a clear response on the battlefield. Будь ласка, читайте текст після реклами October 29, 2023

«Вісь опору» – це сили на Близькому Сході, які підтримує Іран. Зокрема, йдеться про терористичні угруповання ХАМАС та «Хезболлу».

Нагадаємо, що днями Сполучені Штати Америки завдали ударів по двох іранських об’єктах в Сирії у відповідь на серію атак, які здійснили підтримувані Іраном ополченці на американські військові бази на Близькому Сході.

До слова, США обіцяли відповісти на напади на американські військові бази на Близькому Сході у зручний для себе час.

Раніше військові бази США на Близькому Сході зазнали атаки дронів. Тоді бойовики руху «Ісламський опір в Іраку» атакували за допомогою безпілотників бази США в Сирії. Зазначалося, що атака була спрямована на американські військові бази, розташовані біля нафтових полів Аль-Омар і Аль-Шададі в Сирії.