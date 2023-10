Президент Ірану: Ізраїль перетнув «червоні лінії»

Президент Ірану Ібрагім Раїсі заявив, що Ізраїль своїми діями «перетнув червоні лінії» і це «може змусити всіх вжити заходів». Про це він написав на платформі X.

«Злочини сіоністського режиму перетнули «червоні лінії», що може змусити кожного вжити заходів. Вашингтон просить нас нічого не робити, але вони самі надають широкомасштабну підтримку Ізраїлю. США надіслали повідомлення «Осі опору», але отримали чітку відповідь на полі бою», – сказав Раїсі.

Zionist regime’s crimes have crossed the red lines, which may force everyone to take action. Washington asks us to not do anything, but they keep giving widespread support to Israel. The US sent messages to the Axis of Resistance but received a clear response on the battlefield.