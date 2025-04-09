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Зеленський назвав причину дефіциту систем ППО в Україні

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Зеленський назвав причину дефіциту систем ППО в Україні
Зеленський: Навіть «петріотів» достатньо, щоб раз і назавжди гарантувати захист від російського терору. Але це рішення політиків, це рішення партнерів
фото: president.gov.ua

«Зараз у світі є дефіцит лише політичних рішень для захисту життя, а не самих систем дефіцит. Системи у світі є»

У традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський розповів про підготовку до «Рамштайну», який відбудеться вже цього тижня, передає «Главком».

За словами гаранта, сьогодні, 9 квітня, він обговорив з міністром оборони України підготовку до «Рамштайну», який запланований на п’ятницю. Пріоритет номер один – протиповітряна оборона, передусім протиракетна оборона, проти балістики. 

Зеленський наголосив, що Україні потрібно щонайменше десять систем, достатньо ефективних саме проти російських балістичних ракет.

«Петріоти» роблять це найкраще. Ми говорили неодноразово з американською стороною, з усіма в Європі, хто здатен допомогти. Ми розраховуємо на рішення. Тільки за цей день уже було кілька повітряних тривог по країні через загрозу балістики. І зараз у світі є дефіцит лише політичних рішень для захисту життя, а не самих систем дефіцит. Системи у світі є. Навіть «петріотів» достатньо, щоб раз і назавжди гарантувати захист від російського терору. Але це рішення політиків, це рішення партнерів», – пояснив глава держави.

Другий пріоритет на «Рамштайн» – це опрацювання незмінності підтримки в цьому році, заявив Зеленський.

«Стабільність та передбачуваність допомоги для України – це те, що розчаровує агресора й реально стимулює до дипломатії. Потрібно знищити цю спокусу в Путіна, коли він сподівається, що підтримка України зникне. Не зникне. Підтримка буде продовжуватися. Нам потрібен цей сигнал і незмінне постачання оборонної допомоги», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, у Сумській області на кордоні із РФ відбувається дуже багато атак. На сьогодні понад 67 тис. військових РФ знаходиться на Курському напрямку. Про це на зустрічі із журналістами сказав президент Зеленський, передає «Главком». 

За словами гаранта, росіяни закінчували це переміщення для наступу на Сумський напрямок.

«Треба було трішки змінити їхні плани. Відповідно, були кроки в Курській області, де вона межує з Білгородським напрямком. Відповідні кроки були зроблені нашими воїнами, що розтягнуло і не дало сформувати руськім наступальний «кулак» у тому виді, на який вони розраховували», – пояснив президент. Він зауважив, що найбільші успіхи російської армії були в листопаді 2024 року. Після цього втрати дуже сильно зросли,  просування почало знижуватися.

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Теги: Володимир Зеленський системи ППО

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