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Ракета пошкодила квартиру, де спала дитина грудного віку. Нові деталі атаки на Кривий Ріг

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Ракета пошкодила квартиру, де спала дитина грудного віку. Нові деталі атаки на Кривий Ріг
Пʼятирічний Іван з мамою спав у квартирі в момент вибуху
фото: «Свої. Кривий Ріг»

Мешканці Кривого Рогу знаходять в оселях уламки від ракет

У Кривому Розі девʼятеро поранених після ракетної атаки Російської Федерації. Під прицілом були цивільні об’єкти. Криворізьке ЗМІ «Свої» показали одну з квартир, яка постраждала внаслідок обстрілу, повідомляє «Главком».

Ворог понівечив інфраструктуру, багатоповерхівки, адмінбудівлі, автобуси, гаражі, понад півтора десятка легкових автомобілів, магазини, навчальний заклад.

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Наслідки обстрілу міста
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Як пише ЗМІ, в одній з таких квартир спала 11-місячна дитина, яка дивом не отримала поранень, як і інші мешканці. У квартирі вціліло лише одне вікно.

Містяни знаходять в оселях уламки від ракет. Вони летіли з неймовірною силою, що аж пробило меблі.

Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, російські окупанти здійснили подвійну ракетну атаку на Кривий Ріг. Унаслідок удару загинула 47-річна жінка. Вона їхала у тролейбусі повз місце удару та загинула через уламки скла.

Також серед поранених пасажирів 41-річна жінка, її ушпиталили. Водій перебуває в шоковому стані.

Пасажирку вбило уламками під час поїздки в тролейбусі
Пасажирку вбило уламками під час поїздки в тролейбусі
фото: «Свої. Кривий Ріг»

До слова, сімох людей госпіталізовано, з них двоє у тяжкому стані, один – у вкрай тяжкому

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Теги: Кривий Ріг війна ракета дитина

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