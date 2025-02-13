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РФ не воювала проти України з 2016 по 2020 рік? Які заяви зробив Гегсет на «Рамштайні»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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РФ не воювала проти України з 2016 по 2020 рік? Які заяви зробив Гегсет на «Рамштайні»
«Просто вказати на реальність, наприклад, на те, що межі 2014 року не повернуться, як би ми не хотіли цього, не є поступкою Володимиру Путіну. Це визнання реалій жорсткої сили»
фото: AdMedia/Newscom/IMAGO

Глава Пентагону припустив, що в рамках мирної угоди між Україною та РФ буде проведено демаркацію, і вона «не влаштує жодну зі сторін»

Міністр оборони США Піт Гегсет зробив низку заяв на пресконференції в Брюсселі після зустрічі міністрів оборони країн НАТО у форматі «Рамштайн». Так, він вважає, що Росія не вела бойові дії проти України в період з 2016 по 2020 рік, і російської агресії тоді нібито не було, передає «РБК-Україна».

Міністр оборони США звернув увагу, що російський диктатор Володимир Путін «реагує на силу». У 2014 році він вторгся до Криму і це сталося «не за президентства Дональда Трампа».

«За чотири роки не було російської агресії з 2016 по 2020 рік. У 2022 році Володимир Путін здійснив агресію проти України. Знову ж таки, не тоді, коли президент Трамп був президентом Сполучених Штатів», – додав Гегсет.

Тому, як зазначив глава Пентагону, будь-які припущення, що Трамп займається чимось іншим, окрім переговорів з позиції сили, – хибні.

«У нас є ідеальний учасник угод за столом з позиції сили, щоб мати справу як з Володимиром Путіним, так і з Зеленським. Ніхто не отримає все, що хоче», – вважає Гегсет. Він висловив сподівання, що міцний мир між Україною та Росією вдасться досягти за допомогою сили європейців.

Також міністр припустив, що в рамках мирної угоди між Україною та РФ буде проведено демаркацію, і вона «не влаштує жодну зі сторін». За його словами, «реалізм» – це важлива частина розмови в контексті завершення війни між Україною та Росією.

«Я думаю, що реалізм — важлива частина розмови, але тільки цього буде недостатньо. Просто вказати на реальність, наприклад, на те, що межі 2014 року не повернуться, як би ми не хотіли цього, не є поступкою Володимиру Путіну. Це визнання реалій жорсткої сили на місцях після великих жертв, принесених спочатку українцями, а потім їх союзниками. А потім має прийти усвідомлення того, що мир, досягнутий шляхом переговорів, буде своєрідним розмежуванням, якого не хоче жодна зі сторін», – заявив Гегсет, повідомляє The Guardian.

При цьому глава Пентагону наголосив, що «будь-які переговори» відбуватимуться як з Путіним, так і з Зеленським. На запитання, чи може він гарантувати, що Україні не буде нав'язано жодної угоди, він відповів, що це «не моє остаточне рішення», оскільки переговори очолюватиме Трамп.

Нагадаємо, новий очільник Пентагону Піт Геґсет на зустрічі у форматі «Рамштайн» окреслив бачення безпекової політики США щодо України. 

«Як і ви, ми хочемо суверенну та процвітаючу Україну. Але ми повинні почати з визнання того, що повернення до кордонів України до 2014 року є нереалістично метою. Прагнення до цієї ілюзорної мети лише продовжить війну та спричинить ще більше страждань», – заявив Геґсет.

За його словами, міцний мир для України має включати міцні гарантії безпеки, щоб гарантувати, що війна не почнеться знову. «Це має бути не Мінськ-3. Проте США не вірять, що членство України в НАТО є реалістичним результатом врегулювання шляхом переговорів», – зауважив посадовець. Геґсет наголосив, що будь-яка гарантія безпеки має бути підкріплена дієздатними європейськими та неєвропейськими військами.

Теги: росія міністр війна путін Україна президент диктатор переговори Піт Гегсет США

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