Глава російського уряду провів переговори з Сі Цзіньпіном: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
За словами російської делегації, спілкування Мішустіна з лідером КНР «пройшло в теплій атмосфері і тривало довше, ніж було заплановано»
скріншот з відео російських ЗМІ

Росія та Китай домовилися про нові проєкти у різних галузях

Прем’єр-міністр Російської Федерації Михайло Мішустін зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном під час візиту до Пекіна. Політики домовилися про нові спільні проєкти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Переговори відбулися у Великому східному залі Дому народних зборів і стали завершальним етапом дводенного офіційного візиту російського прем’єра до Китаю. Мішустін заявив, що економічне партнерство між Москвою і Пекіном продовжує зміцнюватися, попри глобальну нестабільність і зовнішній тиск.

За підсумками переговорів політики підписали близько десяти документів про співпрацю у ключових галузях – від супутникової навігації та сільського господарства до використання ядерних матеріалів. Серед нових спільних проєктів – освоєння енергетичних родовищ, виробництво високотехнологічного обладнання, дослідження Арктики, а також співпраця у сфері космосу, зокрема освоєння Місяця.

Нагадаємо, Китай, попри офіційні заяви про нейтралітет, фактично став головним джерелом комплектуючих для російських військових дронів, що застосовуються у війні проти України. Як повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на неопубліковані звіти, підготовлені для Держдепартаменту США та урядів європейських країн, Пекін не постачає зброю напряму, однак не обмежує експорт товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися у військових цілях.

До слова, президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін провели торговельні переговори в Пусані, Південна Корея. Зустріч тривала одну годину 40 хвилин.

Теги: Китай Михайло Мішустін переговори Сі Цзіньпін

