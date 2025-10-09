Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ізраїль і ХАМАС підписали першу фазу мирного плану – Трамп

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Ізраїль і ХАМАС підписали першу фазу мирного плану – Трамп
Трамп: Я з великою гордістю оголошую, що Ізраїль і ХАМАС обидва погодилися на перший етап нашого Мирного плану
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп подякував посередникам із Катару, Єгипту та Туреччини, які допомогли досягти домовленості

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль і палестинський рух ХАМАС погодилися на перший етап американського мирного плану. Про це він повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social, пише «Главком».

«Я з великою гордістю оголошую, що Ізраїль і ХАМАС обидва погодилися на перший етап нашого Мирного плану», – заявив Трамп.

За його словами, угода передбачає повне звільнення всіх заручників та відведення ізраїльських військ до погодженої лінії. Президент назвав це першим кроком до «сильного, міцного та вічного миру».

«Усі сторони будуть поставлені в рівні умови! Це великий день для арабського та мусульманського світу, Ізраїлю, усіх сусідніх країн і Сполучених Штатів Америки», – наголосив американський лідер.

Трамп подякував посередникам із Катару, Єгипту та Туреччини, які допомогли досягти домовленості, назвавши подію «історичною та безпрецедентною».

«Блаженні миротворці!» – завершив своє звернення президент США.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо підійшов до президента Дональда Трампа й передав йому записку з текстом: «Вам слід якнайшвидше затвердити допис у Truth Social, щоб ви могли першим оголосити про угоду».

Після цього американський лідер заявив журналістам, що отримав повідомлення про «дуже близьке» до завершення врегулювання конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, яке включає звільнення заручників і припинення вогню в Секторі Гази.

«Держсекретар щойно передав мені записку, в якій зазначено, що ми дуже близькі до укладення угоди на Близькому Сході, і що я маю негайно прибути», – сказав Трамп.

Нагадаємо, представники ХАМАС прибули до Єгипту в понеділок, 6 жовтня, для переговорів з Ізраїлем. Переговори за посередництва США були зосереджені на припиненні дворічної війни в Газі і звільненні заручників згідно з 20-пунктним планом, запропонованим президентом США Дональдом Трампом.

Ізраїль, згідно з планом Трампа, вимагає роззброєння палестинського угруповання. ХАМАС наполягає, що це неможливо, доки Ізраїль не припинить окупацію та не буде створена Палестинська держава.

Раніше повідомлялося, що угруповання ХАМАС погодилося передати свою зброю органу під міжнародним наглядом. США надали ХАМАСу гарантії, що Ізраїль не відновить війну та виведе підрозділи Армії оборони Ізраїлю з сектору Гази.

Теги: Ізраїль Дональд Трамп ХАМАС переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Велика геополітична поразка Ізраїлю
Велика геополітична поразка Ізраїлю
24 вересня, 07:21
Раніше апеляційний суд визнав більшість мит американського президента незаконними
Верховний суд США розгляне законність введення Трампом масштабних тарифів
10 вересня, 06:33
Під час візиту Трампа та його дружину Меланію зустрінуть принц Вільям і герцогиня Кейт
Королівська сім'я готує особливий прийом для Трампа у Великій Британії
13 вересня, 06:23
Ірину Заруцьку вбили у США
Трамп вимагає смертної кари для підозрюваного у вбивстві українки в США
10 вересня, 16:11
Келлог про російсько-українську війну: це боротьба добра зі злом
Келлог про російсько-українську війну: це боротьба добра зі злом
21 вересня, 03:23
Трамп зазначив, що це створює додатковий економічний тиск на Росію
Я розчарований Путіним. Трамп розповів, як планує зупинити війну в Україні
21 вересня, 11:52
Герцогиня Йоркська втратила підтримку благодійних організацій через лист до Епштейна
Лист до Епштейна коштував герцогині Йоркській підтримки фондів
23 вересня, 11:17
Італія та Франція підтримали план Трампа щодо Гази
Італія та Франція підтримали план Трампа щодо Гази
29 вересня, 23:31
Згідно з документами, Тунберг перебувала у камері з переповненими умовами, мала обмежений доступ до їжі та води
The Guardian: Грета Тунберг заявила про жорстоке поводження під час утримання в Ізраїлі
5 жовтня, 00:21

Політика

Ізраїль і ХАМАС підписали першу фазу мирного плану – Трамп
Ізраїль і ХАМАС підписали першу фазу мирного плану – Трамп
Угода між Ізраїлем і ХАМАС може бути підписана сьогодні в Єгипті
Угода між Ізраїлем і ХАМАС може бути підписана сьогодні в Єгипті
Трамп впевнений, що закінчить війну в Україні
Трамп впевнений, що закінчить війну в Україні
Лекорню заявив, що Макрон призначить нового прем’єр-міністра Франції протягом 48 годин
Лекорню заявив, що Макрон призначить нового прем’єр-міністра Франції протягом 48 годин
Американський розвідувальний літак здійснював польоти навколо Калінінграда
Американський розвідувальний літак здійснював польоти навколо Калінінграда
Бабіш: Чехія припинить пряме фінансування закупівель зброї для України
Бабіш: Чехія припинить пряме фінансування закупівель зброї для України

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua