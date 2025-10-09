Ізраїль і ХАМАС підписали першу фазу мирного плану – Трамп

Трамп: Я з великою гордістю оголошую, що Ізраїль і ХАМАС обидва погодилися на перший етап нашого Мирного плану

Дональд Трамп подякував посередникам із Катару, Єгипту та Туреччини, які допомогли досягти домовленості

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль і палестинський рух ХАМАС погодилися на перший етап американського мирного плану. Про це він повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social, пише «Главком».

«Я з великою гордістю оголошую, що Ізраїль і ХАМАС обидва погодилися на перший етап нашого Мирного плану», – заявив Трамп.

За його словами, угода передбачає повне звільнення всіх заручників та відведення ізраїльських військ до погодженої лінії. Президент назвав це першим кроком до «сильного, міцного та вічного миру».

«Усі сторони будуть поставлені в рівні умови! Це великий день для арабського та мусульманського світу, Ізраїлю, усіх сусідніх країн і Сполучених Штатів Америки», – наголосив американський лідер.

Трамп подякував посередникам із Катару, Єгипту та Туреччини, які допомогли досягти домовленості, назвавши подію «історичною та безпрецедентною».

«Блаженні миротворці!» – завершив своє звернення президент США.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо підійшов до президента Дональда Трампа й передав йому записку з текстом: «Вам слід якнайшвидше затвердити допис у Truth Social, щоб ви могли першим оголосити про угоду».

Після цього американський лідер заявив журналістам, що отримав повідомлення про «дуже близьке» до завершення врегулювання конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, яке включає звільнення заручників і припинення вогню в Секторі Гази.

«Держсекретар щойно передав мені записку, в якій зазначено, що ми дуже близькі до укладення угоди на Близькому Сході, і що я маю негайно прибути», – сказав Трамп.

Нагадаємо, представники ХАМАС прибули до Єгипту в понеділок, 6 жовтня, для переговорів з Ізраїлем. Переговори за посередництва США були зосереджені на припиненні дворічної війни в Газі і звільненні заручників згідно з 20-пунктним планом, запропонованим президентом США Дональдом Трампом.

Ізраїль, згідно з планом Трампа, вимагає роззброєння палестинського угруповання. ХАМАС наполягає, що це неможливо, доки Ізраїль не припинить окупацію та не буде створена Палестинська держава.

Раніше повідомлялося, що угруповання ХАМАС погодилося передати свою зброю органу під міжнародним наглядом. США надали ХАМАСу гарантії, що Ізраїль не відновить війну та виведе підрозділи Армії оборони Ізраїлю з сектору Гази.