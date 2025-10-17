Головна Світ Політика
Трамп назвав склад делегації США для переговорів із Росією

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп назвав склад делегації США для переговорів із Росією
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп розповів, що держсекретар Марко Рубіо найближчим часом проведе переговори з міністром  закордонних справ РФ Сергієм Лавровим

Президент США Дональд Трамп повідомив, що у переговорах із Росією щодо війни в Україні братимуть участь віце-президент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник Стів Віткофф. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію спілкування Трампа з журналістами у Білому домі.

Трамп розповів, що зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним запланована на найближчі два тижні.

Президент США зазначив, що Рубіо найближчим часом проведе переговори зі своїм колегою Лавровим.

«Марко Рубіо збирається зустрітися зі своїм колегою Лавровим. І вони зустрінуться незабаром. Вони збираються призначити час і місце найближчим часом. Можливо вже призначено», – сказав Трамп.

Трамп додав, що складно проводити зустрічі через напружені відносини між Володимиром Зеленським та Путіним, але підкреслив, що США можуть діяти окремо, «але на рівних».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер повідомив, що вони домовилися про зустріч у Будапешті, аби обговорити завершення російсько-української війни.

Американський президент назвав розмову з очільником Кремля «дуже продуктивною». За словами Трампа, вони з Путіним обговорювали торгівлю між країнами після закінчення російської агресії проти України.

Американський лідер наголосив, що наступного тижня відбудеться зустріч радників високого рівня. Делегацію очолить державний секретар Марко Рубіо разом з іншими особами, які будуть призначені пізніше. Водночас місце зустрічі ще не було визначено.

До слова, помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що телефонна розмова між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом відбулася за ініціативою російської сторони.

За словами Ушакова, під час бесіди Путін наголосив, що можливі поставки Україні ракет Tomahawk начебто не вплинуть на ситуацію на фронті, однак завдадуть серйозної шкоди відносинам між Росією та США, а також перспективам мирного врегулювання.

