Зеленський удруге за два дні говорив із Трампом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Зеленський удруге за два дні говорив із Трампом
Зеленський і Трамп домовилися продовжити розмову
фото: Офіс президента

«Президент Трамп добре поінформований про все, що відбувається», – запевнив глава держави

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вдруге за два дні поспілкувався із президентом США Дональдом Трампом. Глава держави запевнив, що «сьогодні теж була дуже продуктивна розмова». Про це інформує «Главком».

«Учора домовились щодо певної тематики на сьогодні, і якраз по всіх цих аспектах ситуації ми пройшлись. Захист життя в нашій країні, посилення – і щодо ППО, і щодо нашої стійкості, і щодо нашої далекобійності. Багато деталей щодо енергетики. Президент Трамп добре поінформований про все, що відбувається. Домовились продовжити нашу розмову, і команди готуються. Дякую!», – написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент Зеленський, повідомляючи про свою розмову з Трампом, зазначив, що після неї з’явилися вагомі ідеї щодо зміцнення України. «Російська сторона повинна бути готова до справжньої дипломатії – цього можна досягти завдяки силі», – зазначив він.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що під час останньої зустрічі з  президентом США Дональдом Трампом почув готовність США розглянути можливість передачі Україні далекобійних озброєнь. За його словами, така підтримка може суттєво посилити українські позиції та змусити Росію сісти за стіл переговорів.

Теги: переговори Дональд Трамп США президент Володимир Зеленський

