Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп усвідомив, що Китай не так просто зламати – оглядач The Times

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Трамп усвідомив, що Китай не так просто зламати – оглядач The Times
Дональд Трамп і Сі Цзіньпін провели переговори 30 жовтня
фото: Getty Images

За словами політичного оглядача, США та Китай «ведуть другу холодну війну»

Президент США Дональд Трамп зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном 30 жовтня і підписали економічний еквівалент перемир'я. З властивою йому енергійністю Трамп описав 90-хвилинну зустріч як «дивовижну» і оцінив її на «12 балів за шкалою від одного до десяти». Дві країни домовилися відмовитися від більш радикальних торговельних обмежень, якими вони погрожували одна одній цього року, і відновити свої відносини – принаймні на наступний рік. Про це йдеться у матеріалі політичного оглядача Джерарда Бейкера для The Times, передає «Главком».

«Результат став не надто тонким нагадуванням про те, що, на відміну від усіх інших країн, проти яких Трамп вів свою особливу економічну війну під час другого терміну, Китай не здається і не благає про пощаду. Оскільки обидві сторони пішли на поступки, зустріч дала кілька підказок щодо ймовірного курсу геополітики в найближчі роки: США потребують Китаю так само, як Китай потребує США; Китайська Народна Республіка як ніколи раніше постає як найбільша загроза глобальному лідерству Америки в сучасній історії США; і ця холодна війна, результат якої визначить глобальну безпеку на решту століття, точно не закінчиться так, як закінчилася перша», – йдеться у матеріалі.

Оглядач наголошує, що Сі погодився на рік призупинити обмеження Китаю на експорт важливих рідкісних мінералів і знову купуватиме американську сою. Трамп відмовився від погроз щодо подальшого підвищення мит, а китайський лідер пообіцяв обмежити експорт хімічних прекурсорів фентанілу. Середня ставка мита США на китайський імпорт становитиме близько 45%, що все ще вище, ніж на початку другого терміну Трампа, але дещо нижче за цифри, якими американський президент оперував протягом останніх шести місяців.

«Але тимчасове перемир'я має ширше значення. Обидві сторони відновлять економічний і стратегічний діалог, який підтримували попередники Трампа. Ретельно складений календар подій має на меті забезпечити більш стабільний обмін між обома сторонами. Трамп відвідає Китай на початку наступного року, а Сі відповість взаємністю пізніше», – зауважив оглядач.

Зоркема, Лінлін Вей у The Wall Street Journal написала, що все це відповідає амбіціям Китаю досягти «стратегічного пату» – періоду дипломатичного та економічного протистояння, який дозволить йому продовжувати наздоганяти Америку в технологічному та ширшому економічному плані.

Джерард Бейкер також написав, що Трамп усвідомлює, що Китай важче зламати. За його словами, хоча президент США назвав свою зустріч із Сі «дивовижною», очевидно, що країни ведуть другу холодну війну.

«Трамп не «програв» цього тижня у другій холодній війні. Але йому нагадали про фундаментальну проблему: вирішення напруженості між економічними вимогами Америки та необхідністю випередити Пекін у боротьбі за глобальне панування не буде досягнуто найближчим часом», – підсумував політичний оглядач.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін провели важливі торговельні переговори в Пусані, Південна Корея. Зустріч тривала одну годину 40 хвилин.

Китайський лідер Сі Цзіньпін підкреслив важливість спільної роботи для досягнення стабільності та процвітання в глобальному контексті. Також Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном він «дуже рішуче» обговорив війну Росії в Україні.

Зокрема, Сполучені Штати знизили загальну ставку мита на китайські товари до 47%, заявив президент Дональд Трамп після досягнення прогресу з Китаєм у питаннях імпорту сої, рідкісних земель та фентанілу.

Читайте також:

Теги: США Китай Дональд Трамп Сі Цзіньпін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гарні новини з Вашингтону для України
Гарні новини з Вашингтону для України
23 жовтня, 15:45
Американський лідер не уточнив, які саме держави можуть долучитися до відновлення
Країни Близького Сходу допоможуть відновити Газу – Трамп
9 жовтня, 07:21
Президент України прокоментував особливості переговорів у Білому домі
Зеленський пояснив, чим ця зустріч з Трампом особлива
17 жовтня, 22:50
ЗМІ повідомляли, що Трамп нібито закликав Зеленського прийняти умови Путіна
Трамп говорив на зустрічі з Зеленським про гарантії безпеки для України та РФ – Reuters
20 жовтня, 09:12
Президент США Дональд Трамп під час виступу заявив, що відсутність Нобелівської премії миру буде «образою для країни»
Трамп про Нобелівську премію: «Якщо не отримаю – це образа для США»
1 жовтня, 11:38
Діти проявляють неабияку креативність і використовують Google Docs для спілкування
Зумери у США навчилися обходити заборону на телефони в школах
10 жовтня, 14:04
Трамп: Вони (колишні високопосадовці – «Главком») шпигували за сенаторами і членами Конгресу, прослуховували їхні дзвінки
Трамп хоче покарати посадовців Байдена, причетних до розслідування штурму Капітолію
26 жовтня, 06:25
У Південній Кореї почалися переговори Трампа та Сі
Сі Цзіньпін відзначив миротворчу місію Трампа
Вчора, 04:42
Цифрова стратегія Трампа має не лише економічний, а й геополітичний характер
Bloomberg: Трамп просуває створення глобальної цифрової економіки без мит і податків
Сьогодні, 05:45

Політика

Політика «миру через силу»? Fox News проаналізував зміну тону Трампа щодо України
Політика «миру через силу»? Fox News проаналізував зміну тону Трампа щодо України
Сибіга назвав ракету РФ, застосування якої в Україні спонукало Трампа вийти з ядерного договору
Сибіга назвав ракету РФ, застосування якої в Україні спонукало Трампа вийти з ядерного договору
Мадрид прийме закриту нараду країн «коаліції рішучих» щодо підтримки України
Мадрид прийме закриту нараду країн «коаліції рішучих» щодо підтримки України
Трамп усвідомив, що Китай не так просто зламати – оглядач The Times
Трамп усвідомив, що Китай не так просто зламати – оглядач The Times
РФ зробила заяву про прямі переговори з Україною
РФ зробила заяву про прямі переговори з Україною
США обмежили кількість прийому біженців. Квота зменшилась у 15 разів
США обмежили кількість прийому біженців. Квота зменшилась у 15 разів

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua