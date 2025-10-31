Трамп усвідомив, що Китай не так просто зламати – оглядач The Times

За словами політичного оглядача, США та Китай «ведуть другу холодну війну»

Президент США Дональд Трамп зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном 30 жовтня і підписали економічний еквівалент перемир'я. З властивою йому енергійністю Трамп описав 90-хвилинну зустріч як «дивовижну» і оцінив її на «12 балів за шкалою від одного до десяти». Дві країни домовилися відмовитися від більш радикальних торговельних обмежень, якими вони погрожували одна одній цього року, і відновити свої відносини – принаймні на наступний рік. Про це йдеться у матеріалі політичного оглядача Джерарда Бейкера для The Times, передає «Главком».

«Результат став не надто тонким нагадуванням про те, що, на відміну від усіх інших країн, проти яких Трамп вів свою особливу економічну війну під час другого терміну, Китай не здається і не благає про пощаду. Оскільки обидві сторони пішли на поступки, зустріч дала кілька підказок щодо ймовірного курсу геополітики в найближчі роки: США потребують Китаю так само, як Китай потребує США; Китайська Народна Республіка як ніколи раніше постає як найбільша загроза глобальному лідерству Америки в сучасній історії США; і ця холодна війна, результат якої визначить глобальну безпеку на решту століття, точно не закінчиться так, як закінчилася перша», – йдеться у матеріалі.

Оглядач наголошує, що Сі погодився на рік призупинити обмеження Китаю на експорт важливих рідкісних мінералів і знову купуватиме американську сою. Трамп відмовився від погроз щодо подальшого підвищення мит, а китайський лідер пообіцяв обмежити експорт хімічних прекурсорів фентанілу. Середня ставка мита США на китайський імпорт становитиме близько 45%, що все ще вище, ніж на початку другого терміну Трампа, але дещо нижче за цифри, якими американський президент оперував протягом останніх шести місяців.

«Але тимчасове перемир'я має ширше значення. Обидві сторони відновлять економічний і стратегічний діалог, який підтримували попередники Трампа. Ретельно складений календар подій має на меті забезпечити більш стабільний обмін між обома сторонами. Трамп відвідає Китай на початку наступного року, а Сі відповість взаємністю пізніше», – зауважив оглядач.

Зоркема, Лінлін Вей у The Wall Street Journal написала, що все це відповідає амбіціям Китаю досягти «стратегічного пату» – періоду дипломатичного та економічного протистояння, який дозволить йому продовжувати наздоганяти Америку в технологічному та ширшому економічному плані.

Джерард Бейкер також написав, що Трамп усвідомлює, що Китай важче зламати. За його словами, хоча президент США назвав свою зустріч із Сі «дивовижною», очевидно, що країни ведуть другу холодну війну.

«Трамп не «програв» цього тижня у другій холодній війні. Але йому нагадали про фундаментальну проблему: вирішення напруженості між економічними вимогами Америки та необхідністю випередити Пекін у боротьбі за глобальне панування не буде досягнуто найближчим часом», – підсумував політичний оглядач.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін провели важливі торговельні переговори в Пусані, Південна Корея. Зустріч тривала одну годину 40 хвилин.

Китайський лідер Сі Цзіньпін підкреслив важливість спільної роботи для досягнення стабільності та процвітання в глобальному контексті. Також Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном він «дуже рішуче» обговорив війну Росії в Україні.

Зокрема, Сполучені Штати знизили загальну ставку мита на китайські товари до 47%, заявив президент Дональд Трамп після досягнення прогресу з Китаєм у питаннях імпорту сої, рідкісних земель та фентанілу.