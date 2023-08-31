Глави МЗС Китаю і Британії обговорили війну в Україні: деталі

Міністри закордонних справ Китаю і Великої Британії Ван Ї та Джеймс Клеверлі під час переговорів у Пекіні

Ван і Клеверлі висловили свої погляди на міжнародні та регіональні питання, такі як «криза в Україні» (так у Китаї називають війну – ред.) та ядерна проблема Корейського півострова

Міністри закордонних справ Китаю та Великої Британії, Ван Ї та Джеймс Клеверлі, під час зустрічі в Пекіні обговорили війну в Україні та можливі шляхи її врегулювання. Про це повідомили в МЗС КНР, передає кореспондент Укрінформу.

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У дипломатичних колах було заявлено, що Ван і Клеверлі висловили свої погляди на міжнародні та регіональні питання, такі як «криза в Україні» (так у Китаї називають війну – ред.) та ядерна проблема Корейського півострова, залишаючи деталі обговорення поза увагою.

Під час зустрічі, китайський дипломат висловив позицію, що Китай завжди приділяє значення статусу та унікальній ролі Великої Британії як великої країни, і прагне розвивати стабільні та взаємовигідні двосторонні відносини.

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«Діалог та співпраця становлять ключові аспекти та важливий засіб у політиці Китаю відносно Великої Британії», – підкреслив Ван.

Він також висловив офіційну позицію Китаю щодо питання Тайваню, заявивши, що незалежність Тайваню суперечить стабільності в Тайванській протоці, та закликав Велику Британію поважати основні інтереси Китаю та політику одного Китаю.

Згідно з повідомленням Міністерства закордонних справ Китаю, Клеверлі запевнив, що позиція британського уряду стосовно Тайваню не змінилася і Лондон продовжує дотримуватися політики одного Китаю.

У відомстві зовнішньої політики Великої Британії зазначили, що під час дипломатичних переговорів Клеверлі чітко висловив позицію Великої Британії щодо ключових геополітичних питань, включаючи війну в Україні, ситуацію в Північній Кореї та нерозповсюдження ядерної зброї.

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Клеверлі також відзначив недоброзичливі кіберактивності з боку Китаю, порушення прав і свобод у Гонконгу та занепокоєність Великої Британії масовими утриманнями уйгурського населення в Сіньцзяні.

Щодо тайванського питання, Клеверлі наголосив на важливості збереження миру та стабільності в Тайванській протоці для міжнародної спільноти і закликав китайську сторону відмінити санкції проти своїх парламентських колег, запроваджені Пекіном через їхні візити на Тайвань.

Під час зустрічі Ван і Клеверлі особливу увагу приділили розвитку штучного інтелекту, відзначивши його потенціал та можливі ризики, які вимагають глобальної координації для їхнього запобігання.

Після обговорення сторони дійшли згоди продовжувати діалог і розширювати торгово-економічну співпрацю між двома країнами, а також взаємодіяти в глобальних питаннях, які становлять взаємний інтерес, таких як зміни клімату та відновлення світової економіки.