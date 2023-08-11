Новий голова МЗС Китаю накинувся із критикою на США

Глава МЗС КНР Ван Ї: «США скидають маску чесної конкуренції»

Керівник канцелярії Комісії ЦК КПК із закордонних справ та глава МЗС КНР Ван Ї сьогодні, 11 серпня, на зустрічі з прем'єр-міністром Сінгапуру Лі Сяньлуном активно критикував США, та не добирав слів щодо політики країни Байдена. Про це пише сайт Fmprc.

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Ван Ї зазначив, що через необхідність «збереження однополярної гегемонії» Сполучені Штати Америки не хочуть, щоб Китай та інші країни розвивалися та відроджувалися. Вони (Сполучені Штати Америки – «Главком») потурають і підтримують сили «незалежності Тайваню», які «покладаються на Сполучені Штати у прагненні до незалежності» та порушують червону лінію Китаю.

«США скидають маску чесної конкуренції, коли примушують інші країни брати участь у односторонньому протекціонізмі проти Китаю. Ці дії лише підірвуть довіру до Вашингтона і доведуть усьому світу, що Сполучені Штати стали сьогодні найбільшим чинником нестабільності у світі», – наголосив Ван Ї.

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Він додав, що розвиток Китаю – це зростання мирної могутності та посилення факторів, які принесуть довгострокові дивіденди та нові можливості країнам у всьому світі, особливо сусідам КНР. Ван Ї з 10 по 13 серпня здійснює поїздку до Сінгапуру, Малайзії та Камбоджі.

Нагадаємо, президент США Джо Байден назвав Китай «бомбою сповільненої дії» через наростання в країні економічних проблем та сказав, що Китай переживає проблеми через слабке зростання. Про це він заявив на політичному зборі коштів у штаті Юта, повідомляє Reuters.

«У них є деякі проблеми. Це недобре, тому що коли погані люди мають проблеми, вони роблять погані речі», – сказав Байден.

За його словами, наразі Китай перебуває в біді і Сполучені Штати не хочуть завдавати шкоди Китаю, а лише прагнуть раціональних відносин із цією країною.

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До слова, Джо Байден підписав указ про обмеження інвестицій США у технологічні компанії з Китаю. Водночас він наголосив, що відданість Сполучених Штатів відкритим інвестиціям є наріжним каменем економічної політики країни та дає США суттєві переваги. Пекін різко відреагував на цей указ президента США.