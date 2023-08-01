ЗМІ з'ясували, як PariMatch обходить санкції РНБО

У березні 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти низки російських букмекерських контор

Журналісти приводять низку доказів зв'язку BuddyBet з Parimatch

Підcанційна компанія PariMatch знайшла спосіб оминути санкції Ради національної безпеки та оборони (РНБО), введені на 50 років через зв'язки з Російською Федерацією та Білоруссю.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю ЕП «Чому українці досі грають в Parimatch та як букмекер обходить санкції».

«В Parimatch, схоже, не змогли протистояти спокусі, щоб не використати залежність великої армії гравців від знайомої жовто-чорної платформи, і також перейшли в підпілля. Напередодні в ЗМІ та соцмережах все частіше стали з'являтися повідомлення про повернення на український ринок букмекера під іншими брендами», – йдеться в статті.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сама PariMatch стверджує, що не має відношення до клонів, однак «Економічна правда» ставить під сумнів це твердження.

«В самій компанії стверджують, що припинили діяльність, а санкціями проти Parimatch наче скористались недобросовісні учасники ринку, які паразитують на імені відомого бренду. Проте не все тут сходиться», – йдеться в статті.

Один з найбільш яскравих кейсів – історія з квазіпроєктом BuddyBet, стверджує видання.

«Згаданий букмекер сьогодні нелегально працює на українському гральному ринку. Принаймні, у нього немає необхідної для роботи в Україні ліцензії. Цей букмекерський ресурс активно почали просувати на українському ринку у травні. Саме тоді українці, які були зареєстровані на Parimatch, масово почали отримувати пропозиції на електрону пошту «включитися у гру» з BuddyBet», – йдеться в статті.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Видання приводить низку доказів зв'язку BuddyBet з Parimatch, зокрема спільний мобільний додаток та одна компанія-оператор з острову Кюрасао.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України про запровадження санкцій проти 120 фізичних і 287 юридичних осіб. Зокрема, під санкції потрапила зареєстрована в Україні компанія Parimatch, а також створений цим холдингом міжнародний фонд Parimatch Foundation.