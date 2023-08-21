США і Південна Корея розпочали масштабні військові навчання

У Південній Кореї в понеділок стартували наймасштабніші щорічні спільні зі Сполученими Штатами військові навчання

Навчання, які називаються комбінованими навчаннями Ulchi Freedom Shield (UFS), засновані на сценарії повномасштабної війни на Корейському півострові

У Південній Кореї стартували масштабні щорічні спільні військові навчання з Сполученими Штатами, спрямовані на протидію потенційним загрозам з боку Північної Кореї. Про це з посиланням на південнокорейських Об’єднаний комітет начальників штабів (JCS) повідомляє Yonhap.

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Навчання, які називаються комбінованими навчаннями Ulchi Freedom Shield (UFS), засновані на сценарії повномасштабної війни на Корейському півострові. Триватимуть вони 11 днів і охоплятимуть різноманітні аспекти військової підготовки. Програма включатиме командно-штабні тренування на основі комп’ютерного моделювання, польові тренування механізованих підрозділів та військ повітряних та морських сил із проведенням бойової стрільби. Також передбачена підготовка сил цивільної оборони.

Інформація щодо учасників, складу, бойової техніки та озброєння, які залучаються до навчань, не розголошується.

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Згідно з JCS, протягом проведення навчань партнери планують організувати близько 30 бойових тренувань на полігонах та в польових умовах. Порівняно з навчаннями Freedom Shield навесні цього року, коли було проведено 25 подібних заходів, а також минулорічними UFS з їх 13 подібними активностями, цей обсяг виявився більшим.

Зазначається, що у цьому році сценарії навчань передбачають вивчення швидкого переходу військ до повної бойової готовності для виконання завдань, а також реагування на можливу дезінформацію, яку може розповсюджувати Пхеньян під час війни або надзвичайних ситуацій.

Поза учасниками з Південної Кореї та Сполученими Штатами до навчань долучиться персонал з дев’яти країн-учасниць командування ООН (UNC), включаючи Австралію, Канаду, Францію, Велику Британію, Грецію, Італію, Нову Зеландію, Філіппіни та Таїланд. UNC є ключовим органом, що виконує місію перемир'я, яке зупинило бойові дії під час Корейської війни 1950-53 років.

За ходом навчань також спостерігатиме наглядова комісія нейтральних держав-спостерігачів за перемир'ям, представлена представниками із Швеції та Швейцарії.

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Північна Корея називає військові навчання союзників репетицією вторгнення проти неї, а її лідер Кім Чен Ин нещодавно закликав до різкого збільшення потужностей країни з виробництва ракет і до підготовки армії до ведення наступальної війни.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея готується здійснити різноманітні військові провокації, включаючи запуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР), з нагоди майбутнього тристороннього саміту Південної Кореї, США та Японії.

Як відомо, цього тижня президент США Джо Байден прийме в Кемп-Девіді прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіду та президента Південної Кореї Юн Сок Йоля. Саміт відбудеться у вирішальний для відносин трьох країн момент – «зараз чи ніколи».

В останні місяці до об'єднання союзників спонукають ракетні загрози з боку КНДР і глибоке занепокоєння з приводу військового потенціалу та намірів Китаю. Але ці взаємні стурбованості існують десятиліттями, і внутрішня політика – особливо Сеула та Токіо – часто заважає трьом країнам успішно координувати стратегію.

Водночас зміцнення тристоронньої співпраці пов'язане з ризиком подальшої ескалації у відносинах із Північною Кореєю, яка навряд чи відмовиться від ядерної зброї чи повернеться до переговорів. Такий спосіб створення коаліції також може спровокувати Китай та Росію, які критикують зусилля США щодо зміцнення альянсів у Європі та Азії. Адже за останні сім місяців ці дві країни провели спільні військові навчання у Східно-Китайському та Японському морях.