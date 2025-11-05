Головна Світ Політика
Главу Інгушетії визнано винним у фінансуванні агресії РФ

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Главу Інгушетії визнано винним у фінансуванні агресії РФ
Главу Інгушетії засудили заочно за фінансування війни проти України
фото: цензор.нет

Махмуда-Алі Каліматова визнали винним у підтримці російської агресії

Суд заочно визнав главу Республіки Інгушетія Махмуда-Алі Каліматова винним у фінансуванні війни проти України та призначив йому покарання у вигляді восьми років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За обвинуваченням Чернівецької обласної прокуратури суд заочно засудив главу де-факто окупованої Росією Республіки Інгушетія Махмуда-Алі Каліматова.

Слідство встановило, що він фінансував дії, спрямовані на зміну державного кордону України всупереч Конституції, та систематично виділяв кошти й ресурси на підтримку російських окупаційних військ.

За його вказівкою уряд Інгушетії виплачував одноразові премії громадянам, які укладали контракти зі збройними силами РФ, у розмірі від 100 до 400 тисяч рублів, а також організував постачання 45 тонн вантажів – медикаментів, тактичного спорядження, теплових гармат, одягу та автомобілів для військових.
Махмуд-Алі Каліматов перебуває під санкціями України, США та Великої Британії.

Нагадаємо, що Російська Федерація планує суттєво урізати фінансування більшості державних програм у 2026 році, водночас значно збільшуючи витрати на пропаганду та урядові органи. За даними СЗР, у 2026 році федеральні витрати зменшаться на щонайменше 18 із 51 держпрограми. Такі зміни дозволить уряду РФ заощадити понад 207 млрд рублів. 

Утримання диктатора Володимира Путіна та його адміністрації у 2026 році знову подорожчає для російських платників податків. Витрати за статтею «функціонування президента і його адміністрації» складуть 32,917 млрд рублів – тобто в середньому 2,74 млрд рублів на місяць, 633 млн рублів на тиждень, або 90 млн рублів на день.

