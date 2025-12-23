Головна Світ Політика
Трамп уникнув прямої відповіді про перемир'я між Україною та Росією до Різдва

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Трамп уникнув прямої відповіді про перемир'я між Україною та Росією до Різдва
Трамп оголосив про створення «Золотої флотилії» з новими лінкорами
фото: АР

Американський лідер коротко та лаконічно заявив, що «переговори пройшли нормально»

Президент США Дональд Трамп під час брифінгу після оголошення про створення «Золотої флотилії» з новими лінкорами відповідав на запитання репортерів. Журналістка поставила американському президенту питання про врегулювання російсько-української війни до Різдва, однак Трамп прямої відповіді не надав, пише «Главком».

Трамп традиційно згадав про закінчення восьми воєм за час його каденції та про те, що між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним існує велика ненависть.

Це, на думку Трампа, дуже перешкоджає перемир'ю. Водночас він прокоментував переговори, котрі пройшли у Маямі цими вихідними. Американський лідер коротко та лаконічно заявив, що «переговори пройшли нормально» і робота над врегулюванням війни триває.

Глава Білого дому підкреслив, що США хочуть припинити вбивства.

Цими вихідними у Флориді пройшли переговори між переговірниками з України, США та Європи. Закінчення російсько-української війни та встановлення тривалого миру в Україні, гарантії безпеки стали ключовими темами перемовин. Зустрічі з американцями та європейцями підсумував секретар РНБО, очільник української делегації Рустем Умєров.

За словами Умєрова, українська делегація «провела низку продуктивних і конструктивних зустрічей» з американськими та європейськими партнерами.

Посланець глави Кремля Путіна Кирило Дмітрієв завершив переговори у Флориді щодо мирного врегулювання російсько-української війни. Він натякнув на наступний рауд переговорів. Ймовірно, наступна серія зустрічів відбудеться у Москві.

До слова, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що йому невідомо, що саме мав на увазі віцепрезидент США Джей Ді Венс, говорячи про «прорив» у переговорах щодо України

