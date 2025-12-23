Трамп пояснив, для чого Гренландія потрібна США

Трамп: Гренландія – це велика справа

Президент США Дональд Трамп заявив, що Гренландія потрібна країні для національної безпеки. Про це він сказав на брифінгу після оголошення про створення «Золотої флотилії» з новими лінкорами для ВМС США, пише «Главком».

«Нам потрібна Гренландія для національної безпеки. Не для корисних копалин. У нас більше нафти, ніж у будь-якій іншій країні світу. Нам потрібна Гренландія для національної безпеки. І якщо ви подивитесь на Гренландію, ви подивитесь вздовж узбережжя. Всюди російські та китайські кораблі. Тож Гренландія це велика справа», – сказав Трамп.

До слова, після гучних заяв Дональда Трампа про бажання анексувати Гренландію Данія почала активно зміцнювати оборону острова.

Як повідомлялося, США активізують розвідку щодо Гренландії. Зазначено, що спецслужбам наказали зосередитись на зборі даних про рух за незалежність острова.

Адміністрація президента США Дональда Трампа посилила розвідувальну кампанію щодо Гренландії, направивши національні служби для збору інформації про рух за незалежність острова та ставлення до можливого видобутку природних ресурсів на його території.

Нагадаємо, Данська служба оборонної розвідки (DDIS) вперше внесла Сполучені Штати до переліку потенційних загроз для безпеки Данії. Як повідомляє Bloomberg, посилаючись на звіт, DDIS зазначила, що США все частіше надають пріоритет власним інтересам і використовують свою технологічну та економічну міць як інструмент сили, в тому числі й у відносинах із союзниками та партнерами.