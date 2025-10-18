Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Німецький журнал показав масштаби окупації України, порівнявши з іншими країнами

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Німецький журнал показав масштаби окупації України, порівнявши з іншими країнами
Загальна площа окупованих земель складає 114 500 км²
фото: Reuters

Редакція журналу порівняла окуповані землі з відомими регіонами інших країн

Німецький журнал Katapult , який спеціалізується на картографії та соціальних науках, опублікував інфографіку, що показує масштаби територій, окупованих Росією в Україні, передає «Главком».

Загальна площа окупованих земель складає 114 500 км², що на карті чітко позначено червоним кольором. Щоб допомогти читачам краще уявити масштаби захоплених територій, редакція журналу порівняла ці землі з відомими регіонами інших країн.

Німецький журнал показав масштаби окупації України, порівнявши з іншими країнами фото 1

Так, на інфографіці показано, як виглядає окупація України в порівнянні з аналогічними ділянками території таких країн, як Франція, Німеччина, Італія, Польща, США та інших. Червоною позначкою на карті видно, які частини цих країн мають аналогічний розмір до окупованих територій України.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що він мав нагоду вперше досить конструктивно обговорити з президентом США Дональдом Трампом та його командою територіальне питання.

Зеленський зазначив, що Україна не готова та не буде обмінюватися територіями з Російською Федерацією. Своєю чергою віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс заявив, що Росія прагне захопити близько 6 тис. кв км української території, яку вона ще не контролює. 

Читайте також:

Теги: Європа росія окуповані території окупація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мета Трампа, якщо орієнтуватися на їхню розмову з Путіним, це влаштувати обом сторонам емоційні гойдалки
Між миром і «Томагавками». Емоційні гойдалки Трампа
Вчора, 16:39
«Томагавки» для України. США розпочали гібридну війну чужими руками
«Томагавки» для України. США розпочали гібридну війну чужими руками
29 вересня, 08:53
Європейська комісія затвердила новий, 19-й пакет санкцій проти Російської Федерації
ЄС готує новий удар по Росії: затверджено 19-й пакет санкцій
19 вересня, 13:35
Відстань від території України до цілі становила близько 1,4 тис. км
Безпілотники СБУ вчергове уразили «Газпром Нафтохім Салават» – джерело
24 вересня, 10:49
Ярослав став жертвою російського обстрілу
У Дніпрі Росія вбила чоловіка через півтора тижня після весілля
30 вересня, 23:22
Мережа американських батарей допоможе Україні пройти зиму без відключень
Україна знайшла новий спосіб зберегти світло й тепло під час обстрілів
6 жовтня, 09:03
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про початок збору підписів проти «військових планів Брюсселя»
Прем'єр Угорщини розпочав збір підписів проти «військових планів ЄС»
12 жовтня, 06:57
19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії
Порушення РФ повітряного простору Естонії: Кремль зробив цинічну заяву
22 вересня, 15:57
Президент відзначив, що російські ракети та дрони містять численні критичні компоненти іноземного виробництва
«Путін просто сміється»: Зеленський після атаки на Україну різко звернувся до Заходу
5 жовтня, 16:59

Соціум

Німецький журнал показав масштаби окупації України, порівнявши з іншими країнами
Німецький журнал показав масштаби окупації України, порівнявши з іншими країнами
У Швейцарії затримано латвійця за напад на українську родину в поїзді
У Швейцарії затримано латвійця за напад на українську родину в поїзді
У Польщі затримано чоловіка, який підпалював автівки з українськими номерами
У Польщі затримано чоловіка, який підпалював автівки з українськими номерами
Поліція Іспанії підозрює у смерті засновника модного бренду Mango Ісака Андіка його сина
Поліція Іспанії підозрює у смерті засновника модного бренду Mango Ісака Андіка його сина
РФ засудила 15 полонених бійців «Айдара»
РФ засудила 15 полонених бійців «Айдара»
«Росіяни скажуть приємне в обличчя, а потім обдурять», – брат Венса
«Росіяни скажуть приємне в обличчя, а потім обдурять», – брат Венса

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
Сьогодні, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua