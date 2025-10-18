Німецький журнал показав масштаби окупації України, порівнявши з іншими країнами

Редакція журналу порівняла окуповані землі з відомими регіонами інших країн

Німецький журнал Katapult , який спеціалізується на картографії та соціальних науках, опублікував інфографіку, що показує масштаби територій, окупованих Росією в Україні, передає «Главком».

Загальна площа окупованих земель складає 114 500 км², що на карті чітко позначено червоним кольором. Щоб допомогти читачам краще уявити масштаби захоплених територій, редакція журналу порівняла ці землі з відомими регіонами інших країн.

Так, на інфографіці показано, як виглядає окупація України в порівнянні з аналогічними ділянками території таких країн, як Франція, Німеччина, Італія, Польща, США та інших. Червоною позначкою на карті видно, які частини цих країн мають аналогічний розмір до окупованих територій України.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що він мав нагоду вперше досить конструктивно обговорити з президентом США Дональдом Трампом та його командою територіальне питання.

Зеленський зазначив, що Україна не готова та не буде обмінюватися територіями з Російською Федерацією. Своєю чергою віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс заявив, що Росія прагне захопити близько 6 тис. кв км української території, яку вона ще не контролює.