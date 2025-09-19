Голова Євроради скликає лідерів ЄС: обговорять підтримку України

За останні місяці ЄС зробив важливі кроки для збільшення фінансування оборонного сектору та підтримки оборонної промисловості

Голова Євроради Антоніу Кошта скликає неформальну зустріч лідерів ЄС, яка відбудеться в Копенгагені 1 жовтня. Обговорять підтримку України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Євроради.

ЄС планує обговорити зміцнення спільної з Україною обороноздатності у відповідь на останні дії Росії. Причиною стали випадки проникнення кремлівських дронів у повітряний простір Польщі та Румунії.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта наголосив, що такі дії РФ є «суворим нагадуванням» про потребу пришвидшити та посилити європейську оборону.

У заяві також зазначається, що за останні місяці ЄС зробив важливі кроки для збільшення фінансування оборонного сектору та підтримки оборонної промисловості.

Нагадаємо, 5 вересня в Ужгороді відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Лідери узгодили спільні позиції та обговорили наступні кроки у сферах безпеки, європейської інтеграції та підтримки України.