Сибіга пояснив, чому Угорщина блокує вступ України до ЄС

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Сибіга: Офіційний Будапешт у своєму заграванні з агресором зайшов так далеко, що почав погрожувати та порушувати права представників угорської національної меншини
фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає, що це відбувається через «загравання» Угорини з Росією

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звинуватив Угорщину в порушенні прав представників угорської національної меншини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його допис.

Сибіга вважає, що це відбувається через «загравання» Будапешта з Росією.

«Офіційний Будапешт у своєму заграванні з агресором зайшов так далеко, що почав погрожувати та порушувати права представників угорської національної меншини. Причини блокування шляху України до ЄС зараз стають абсолютно очевидними», – написав голова МЗС.

Слова міністра стали реакцією на заборону Угорщини на в'їзд командиру Сил безпілотних систем ЗСУ Роберту «Мадяру» Бровді. Як написав Сибіга, цим кроком Будапешт «зайшов так далеко, що почав погрожувати та порушувати права» етнічних угорців. На його думку, це також пояснює, чому Угорщина блокує шлях України до Європейського Союзу.

Раніше Андрій Сибіга заявив, що посол Угорщини був викликаний до МЗС України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство зовнішніх справ.

«Послу вручили ноту протесту у відповідь на дискримінацію Угорщиною угорської меншини в Україні, зокрема нашого захисника угорського походження, якому заборонили в'їзд до країни його предків. Закликаємо Угорщину і надалі утримуватися від недружніх дій та натомість долучатися до конструктивного діалогу, до якого Україна залишається готовою», – зазначив міністр закордонних справ України.

Нагадаємо, угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина забороняє вʼїзд командувачу української військової частини, яка здійснила атаку на нафтопровід «Дружба». Сійярто заявив, що останнім часом Україна здійснила кілька атак на нафтопровід «Дружба», який є «важливим для безпечного енергопостачання Угорщини».

Згодом командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді прокоментував заборону угорської влади на в'їзд до країни. Також президент України Володимир Зеленський прокоментував заборону Угорщини. 

Зокрема, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував командувачу українських Сил безпілотних систем Роберту Бровді приїхати на відпочинок до Польщі в разі відмови на в’їзд до Угорщини.

Як відомо, 21 серпня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді на псевдо Мадяр показав пожежу на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області після чергової атаки дронів. Саме ця станція є одним із ключових вузлів магістрального нафтопроводу «Дружба», який забезпечує транспортування російської нафти до країн Європи. 

