Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЄС пообіцяв посилити підтримку України після російської атаки на Польщу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
ЄС пообіцяв посилити підтримку України після російської атаки на Польщу
Каллас повідомила, що ЄС посилить санкції проти Росії та її союзників
фото з відкритих джерел

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас назвала дії Росії агресивним і безрозсудним актом

Європейський Союз засудив умисне порушення повітряного простору Польщі російськими дронами. У заяві Високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас йдеться, що цей інцидент лише зміцнить рішучість блоку підтримувати Україну, передає «Главком».

Каллас назвала дії Росії агресивним і безрозсудним актом, що загрожує безпеці ЄС, регіональній стабільності та міжнародному миру. Вона зазначила, що це серйозне порушення зміцнює рішучість підтримувати Україну та її народ у прагненні до справедливого миру.

Крім того, очільниця європейської дипломатії наголосила, що ЄС посилить санкції проти Росії та її союзників. Європейський Союз висловив повну солідарність із Польщею, запевнивши її в постійній підтримці для захисту східного кордону.

Як відомо, міноборони РФ заявило, що нібито не планувало атакувати об'єкти на території Польщі у ніч проти 10 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське міністерство.

«Об'єкти для ураження на території Польщі не планувалися. Максимальна дальність польоту російських БпЛА, які нібито перетнули кордон з Польщею, не перевищує 700 км. Проте, ми готові провести консультації з міністерством оборони Польщі з цього питання», – йдеться у заяві.

Зокрема, РФ зауважила: «Сьогодні вночі збройними силами Російської Федерації було завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного, морського та повітряного базування, а також ударними безпілотними літальними апаратами по підприємствах військово-промислового комплексу України в Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській областях, а також у містах Вінниця та Львів».

Нагадаємо, російські загарбники вночі знову атакували Україну. Під час масованої атаки низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати. За даними премʼєра Польщі, на територію країни залетіло 19 дронів, чотири з яких вдалося збити.

Оперативне командування збройних сил Польщі згодом повідомило, що розпочалася військова операція, спрямована на виявлення та нейтралізацію ворожих БпЛА. Задля безпеки польського повітряного простору було залучено авіацію, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання були переведені у стан найвищої готовності. Країна також тимчасово закривала повітряний простір над декількома аеропортами. Мова про «Жешув», «Люблін», «Варшаву» та «Модлін».

Теги: Кая Каллас Європейський союз санкції Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польща претендувала на отримання майже 60 мільярдів євро із Фонду реконструкції та відновлення ЄС
Яхти, сауни та предмети розкоші: Єврокомісія вимагає від Польщі пояснити витрату грантів на відновлення
11 серпня, 16:51
Україна стягнула 305 об'єктів нерухомості
Понад 16 тис. осіб під санкціями: як Україна бореться з російським впливом
13 серпня, 11:53
Віталій Мазуренко заявив, що дії Кароля Навроцького не відповідають вчинкам президента Польщі
Український журналіст втратив роботу в Польщі через порівняння Навроцького з «паханом»
27 серпня, 10:54
Росія пошкодила у Києві будівлю дипломатичної місії ЄС в Україні
Через удар окупантів по Києву пошкоджена будівля місії ЄС в Україні (фото)
28 серпня, 10:40
Активно вивчають цю ідею Фінляндія та Польща
ЄС планує відновити болота для захисту від Росії
27 серпня, 20:58
Навроцький у роковини початку ІІ Світової вимагає репарацій від Німеччини
Навроцький у роковини початку ІІ Світової вимагає репарацій від Німеччини
1 вересня, 10:30
Найголовніше питання, що хвилює Москву, – скасування обмежень на банківські операції – Владислав Іноземцев
Російський економіст назвав санкції, яких найбільше хоче позбутися Путін
2 вересня, 20:00
Трамп звинуватив Європу у закупівлі російської нафти під час напруженої розмови з лідерами ЄС
Європейські лідери отримали на горіхи від Трампа через закупівлю російської нафти – Bild
4 вересня, 23:26
Повірений у справах Польщі заявив, що нібито немає доказів, що дрони були російськими
Польща викликала «на килим» російського дипломата через масовану атаку дронів
Вчора, 12:04

Політика

ЄС пообіцяв посилити підтримку України після російської атаки на Польщу
ЄС пообіцяв посилити підтримку України після російської атаки на Польщу
США хочуть відновити економічні зв'язки з Росією після припинення війни в Україні – Венс
США хочуть відновити економічні зв'язки з Росією після припинення війни в Україні – Венс
Reuters: Російські дрони в Польщі поставили під сумнів готовність НАТО до потенційної війни
Reuters: Російські дрони в Польщі поставили під сумнів готовність НАТО до потенційної війни
Польща та Україна обговорили перехоплення російських дронів авіацією НАТО
Польща та Україна обговорили перехоплення російських дронів авіацією НАТО
NYT назвав атаку дронів на Польщу сигналом Путіна для України, Європи та Трампа
NYT назвав атаку дронів на Польщу сигналом Путіна для України, Європи та Трампа
Трамп надає пріоритет припиненню війни, а не санкціям проти РФ – міністр енергетики США
Трамп надає пріоритет припиненню війни, а не санкціям проти РФ – міністр енергетики США

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua