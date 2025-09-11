ЄС пообіцяв посилити підтримку України після російської атаки на Польщу

Каллас повідомила, що ЄС посилить санкції проти Росії та її союзників

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас назвала дії Росії агресивним і безрозсудним актом

Європейський Союз засудив умисне порушення повітряного простору Польщі російськими дронами. У заяві Високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас йдеться, що цей інцидент лише зміцнить рішучість блоку підтримувати Україну, передає «Главком».

Каллас назвала дії Росії агресивним і безрозсудним актом, що загрожує безпеці ЄС, регіональній стабільності та міжнародному миру. Вона зазначила, що це серйозне порушення зміцнює рішучість підтримувати Україну та її народ у прагненні до справедливого миру.

Крім того, очільниця європейської дипломатії наголосила, що ЄС посилить санкції проти Росії та її союзників. Європейський Союз висловив повну солідарність із Польщею, запевнивши її в постійній підтримці для захисту східного кордону.

Як відомо, міноборони РФ заявило, що нібито не планувало атакувати об'єкти на території Польщі у ніч проти 10 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське міністерство.

«Об'єкти для ураження на території Польщі не планувалися. Максимальна дальність польоту російських БпЛА, які нібито перетнули кордон з Польщею, не перевищує 700 км. Проте, ми готові провести консультації з міністерством оборони Польщі з цього питання», – йдеться у заяві.

Зокрема, РФ зауважила: «Сьогодні вночі збройними силами Російської Федерації було завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного, морського та повітряного базування, а також ударними безпілотними літальними апаратами по підприємствах військово-промислового комплексу України в Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській областях, а також у містах Вінниця та Львів».

Нагадаємо, російські загарбники вночі знову атакували Україну. Під час масованої атаки низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати. За даними премʼєра Польщі, на територію країни залетіло 19 дронів, чотири з яких вдалося збити.

Оперативне командування збройних сил Польщі згодом повідомило, що розпочалася військова операція, спрямована на виявлення та нейтралізацію ворожих БпЛА. Задля безпеки польського повітряного простору було залучено авіацію, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання були переведені у стан найвищої готовності. Країна також тимчасово закривала повітряний простір над декількома аеропортами. Мова про «Жешув», «Люблін», «Варшаву» та «Модлін».