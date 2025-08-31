Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЄС розглядає відмову від принципу одностайності через позицію Угорщини

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
ЄС розглядає відмову від принципу одностайності через позицію Угорщини
фото з відкритих джерел

ЄС вивчив правові можливості перейти від принципу консенсусу до голосування кваліфікованою більшістю

Європейський Союз розглядає можливість відмовитися від принципу одностайності при ухваленні рішень у зовнішній політиці. Це пов'язано з постійними ветами Угорщини на рішення, що стосуються України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За даними документа, з яким ознайомилися журналісти, група з дванадцяти країн ЄС вивчила правові можливості перейти від принципу консенсусу до голосування кваліфікованою більшістю. Ці зміни дозволять Євросоюзу діяти швидше та ефективніше, уникаючи блокування важливих ініціатив окремими державами.

Зростання невдоволення діями Угорщини пов'язане з тим, що вона постійно блокує рішення щодо України, включаючи питання фінансової та військової допомоги, а також євроінтеграцію. Останнім прикладом стало відмова Будапешта підписати спільну заяву ЄС, що засуджує масований російський удар по Києву, внаслідок якого загинули люди та було пошкоджено місію ЄС.

Нагадаємо, угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина забороняє вʼїзд командувачу української військової частини, яка здійснила атаку на нафтопровід «Дружба». Сійярто заявив, що останнім часом Україна здійснила кілька атак на нафтопровід «Дружба», який є «важливим для безпечного енергопостачання Угорщини».

Згодом командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді прокоментував заборону угорської влади на в'їзд до країни. Також президент України Володимир Зеленський прокоментував заборону Угорщини. 

Зокрема, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував командувачу українських Сил безпілотних систем Роберту Бровді приїхати на відпочинок до Польщі в разі відмови на в’їзд до Угорщини.

Як відомо, 21 серпня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді на псевдо Мадяр показав пожежу на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області після чергової атаки дронів. Саме ця станція є одним із ключових вузлів магістрального нафтопроводу «Дружба», який забезпечує транспортування російської нафти до країн Європи. 

Теги: Угорщина Європейський союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україні потрібно буде від $39 до $58 млрд зовнішньої допомоги наступного року
Reuters: Україні загрожує величезний дефіцит фінансування через затримку реформ
31 липня, 10:52
Тосканська виноробня Fattoria della Aiola була придбана у 2012 році фондом «Дар» Іллі Єлісєєва, який є колишнім однокурсником та діловим партнером Дмитра Медведєва
Російська еліта заробляє мільйони на італійському вині попри війну в Україні
2 серпня, 00:49
Трамп поговорить із президентом України та лідерами ЄС
Трамп прокоментував майбутню розмову з Зеленським та лідерами ЄС
13 серпня, 14:48
Сійярто: В Центральній Європі відбуваються жорсткі дестабілізаційні дії та спроби зовнішнього втручання проти патріотичних урядів Словаччини, Угорщини та Сербії
Сійярто звинуватив ЄС у спробах усунути уряди Угорщини, Сербії та Словаччини
15 серпня, 02:01
Кястутіс Будріс: Трансатлантична єдність залишається надзвичайно важливою
Литва закликає ЄС готувати 19-й пакет санкцій проти Росії
17 серпня, 08:50
Кадри пошкодженого трубопроводу
Угорщина подякувала Росії за відновлення постачання нафти трубопроводом «Дружба»
19 серпня, 23:26
Дональд Трамп нібито відповів на звернення Орбана
Орбан поскаржився Трампу через удар по нафтопроводу «Дружба»
22 серпня, 15:04
Остаточного рішення не ухвалено, однак американські посадовці вже обговорювали це питання на внутрішніх зустрічах
США можуть запровадити санкції проти ЄС через закон про цифрові послуги
25 серпня, 23:49
Росія пошкодила у Києві будівлю дипломатичної місії ЄС в Україні
Через удар окупантів по Києву пошкоджена будівля місії ЄС в Україні (фото)
28 серпня, 10:40

Політика

ЄС розглядає відмову від принципу одностайності через позицію Угорщини
ЄС розглядає відмову від принципу одностайності через позицію Угорщини
Трамп карає Індію тарифами через образу на Моді – NYT
Трамп карає Індію тарифами через образу на Моді – NYT
Трамп про гарантії безпеки для України: Можливо, ми щось зробимо
Трамп про гарантії безпеки для України: Можливо, ми щось зробимо
Трамп порівняв війну в Україні з бійкою дітей
Трамп порівняв війну в Україні з бійкою дітей
Білий дім шукає причини гальмування миру в Україні: кого звинувачують у саботажі
Білий дім шукає причини гальмування миру в Україні: кого звинувачують у саботажі
Нові вимоги для українців: Латвія змінила правила в’їзду
Нові вимоги для українців: Латвія змінила правила в’їзду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 серпня 2025
11K
Генпрокурор та глава МВС доповіли Зеленському по вбивство Парубія
7331
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
6961
Стало відомо, куди прямував Андрій Парубій, коли його перестрів убивця
6056
Дипломат одним фото пояснив роль Андрія Парубія у історії України

Новини

Неправильна передача показів за електроенергю: ДТЕК поділився алгоритмом
Сьогодні, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
Сьогодні, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
Вчора, 12:38
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 04:15
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
29 серпня, 14:08
Навіщо на овочі й фрукти наносять віск? Держспоживслужба пояснила, чому треба бути обережним
29 серпня, 04:25

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua