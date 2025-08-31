ЄС розглядає відмову від принципу одностайності через позицію Угорщини

ЄС вивчив правові можливості перейти від принципу консенсусу до голосування кваліфікованою більшістю

Європейський Союз розглядає можливість відмовитися від принципу одностайності при ухваленні рішень у зовнішній політиці. Це пов'язано з постійними ветами Угорщини на рішення, що стосуються України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За даними документа, з яким ознайомилися журналісти, група з дванадцяти країн ЄС вивчила правові можливості перейти від принципу консенсусу до голосування кваліфікованою більшістю. Ці зміни дозволять Євросоюзу діяти швидше та ефективніше, уникаючи блокування важливих ініціатив окремими державами.

Зростання невдоволення діями Угорщини пов'язане з тим, що вона постійно блокує рішення щодо України, включаючи питання фінансової та військової допомоги, а також євроінтеграцію. Останнім прикладом стало відмова Будапешта підписати спільну заяву ЄС, що засуджує масований російський удар по Києву, внаслідок якого загинули люди та було пошкоджено місію ЄС.

Нагадаємо, угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина забороняє вʼїзд командувачу української військової частини, яка здійснила атаку на нафтопровід «Дружба». Сійярто заявив, що останнім часом Україна здійснила кілька атак на нафтопровід «Дружба», який є «важливим для безпечного енергопостачання Угорщини».

Згодом командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді прокоментував заборону угорської влади на в'їзд до країни. Також президент України Володимир Зеленський прокоментував заборону Угорщини.

Зокрема, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував командувачу українських Сил безпілотних систем Роберту Бровді приїхати на відпочинок до Польщі в разі відмови на в’їзд до Угорщини.

Як відомо, 21 серпня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді на псевдо Мадяр показав пожежу на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області після чергової атаки дронів. Саме ця станція є одним із ключових вузлів магістрального нафтопроводу «Дружба», який забезпечує транспортування російської нафти до країн Європи.