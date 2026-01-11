Головна Світ Політика
Politico: Африка об'єдналася проти Трампа через захоплення Мадуро

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: The White house/Facebook

Сміливість африканських країн зумовлена відсутністю важелів тиску з боку Білого дому

Операція США із затримання венесуельського лідера Ніколаса Мадуро спровокувала неоднозначну реакцію у світі, проте саме Африканський континент продемонстрував найбільш згуртований опір політиці Дональда Трампа. Як повідомляє Politico, дії Вашингтона зустріли жорстку критику як з боку окремих урядів, так і ключових регіональних об'єднань, пише «Главком».

Зокрема, категоричне засудження висловили Африканський союз, що об’єднує 54 держави, та Економічне співтовариство західноафриканських держав (ЕКОВАС). Видання зазначає, що така консолідована позиція Африки суттєво відрізняється від розрізнених оцінок у Латинській Америці та стриманої реакції Європи, яка наразі більше занепокоєна інтересом Трампа до Гренландії.

Експерти Chatham House вважають, що сміливість африканських країн зумовлена відсутністю важелів тиску з боку Білого дому. На відміну від Європи, яка намагається зберегти діалог із Вашингтоном, Африка вже зіткнулася із суттєвим скороченням американського фінансування.

Основним торговим партнером континенту залишається ЄС, за яким слідує Китай та країни Перської затоки. Інтерес Трампа до регіону обмежується переважно ресурсами ДР Конго.

Вашингтон неодноразово демонстрував зневагу до регіону, зокрема бойкотувавши саміт G20 у ПАР та не запросивши країну на наступний захід у США. В Африці сприймають усунення Мадуро як небезпечний прецедент порушення міжнародного права.

Крім того, аналітики Центру стратегічних і міжнародних досліджень вказують на елемент «самозбереження»: багато африканських лідерів вбачають у тиску на венесуельський режим потенційну загрозу для власних автократичних систем, що змушує їх солідаризуватися з Мадуро.

Раніше лідерка венесуельської опозиції та лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо заявила, що повністю підтримує стратегію президента США Дональда Трампа щодо Венесуели. 

За словами Мачадо, посилення тиску з боку США, зокрема санкцій проти венесуельських посадовців, захоплення суден і боротьба з нелегальним експортом нафти, є виправданими та необхідними. Вона наголосила, що венесуельський народ вдячний Трампу та його адміністрації й назвала його «захисником свободи в цій півкулі».

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

До слова, очільник Венесуели Ніколас Мадуро, перебуваючи у залі суду, заявив, що не вважає себе винним. 

Політик заявив, що його було викрадено з будинку у Каракасі. Він також неодноразово називав себе «президентом своєї країни». «Я невинний. Я не винен. Я порядна людина», – сказав він.

Теги: США Дональд Трамп Венесуела Африка

