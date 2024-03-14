Польща вирішила замінити понад 50 послів у різних країнах світу

МЗС Польщі розмістило заяву про зміну великої кількості послів

МЗС Польщі розмістило оголошення про зміну понад 50 послів у різних країнах світу. В яких саме не уточнюється. Голова відомства Радослав Сікорський підписав уже відповідний документ.

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Запропоновані кадрові перестановки висунула Рада дипломатичної служби. Після їх схвалення прем'єр-міністр розпочав процедуру відкликання, повідомило дипвідомство. Йдеться не лише про послів, що призначені попереднім урядом, а й про 10 висунутих на ці посади кандидатур.

«Уряд вважає, що необхідна зміна польських послів допоможе краще та професійніше вирішувати складні завдання, які стоять сьогодні перед зовнішньою політикою Польщі», – йдеться у заяві міністерства. У МЗС сподіваються, що ключові органи влади в країні працюватимуть разом у цьому питанні.

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Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час візиту до Вашингтона закликав спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона винести ухвалений Сенатом пакет фінансування України ($61 млрд) на голосування.

«Це не якась політична сутичка, яка має значення лише тут, в Америці. Відсутність цього позитивного рішення пана Джонсона дійсно коштуватиме тисячі життів там (в Україні – «Главком»): дітей, жінок. Він повинен усвідомлювати свою особисту відповідальність. Пан Джонсон повинен усвідомлювати, і я сподіваюся, що він вже усвідомлює, що від його індивідуального рішення залежить доля мільйонів людей – насправді від його рішення залежать тисячі життів в Україні», – сказав Туск.

Як повідомлялося, спільна зустріч президента і прем’єр-міністра Польщі Анджея Дуди і Дональда Туска з главою Білого дому Джо Байденом відбудеться через «передвоєнну ситуацію» у світі.