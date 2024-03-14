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Польща вирішила замінити понад 50 послів у різних країнах світу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Польща вирішила замінити понад 50 послів у різних країнах світу
МЗС запустив процедуру відкликання своїх послів
фото із відкритих джерел

МЗС Польщі розмістило заяву про зміну великої кількості послів

МЗС Польщі розмістило оголошення про зміну понад 50 послів у різних країнах світу. В яких саме не уточнюється. Голова відомства Радослав Сікорський підписав уже відповідний документ.

Запропоновані кадрові перестановки висунула Рада дипломатичної служби. Після їх схвалення прем'єр-міністр розпочав процедуру відкликання, повідомило дипвідомство. Йдеться не лише про послів, що призначені попереднім урядом, а й про 10 висунутих на ці посади кандидатур.

«Уряд вважає, що необхідна зміна польських послів допоможе краще та професійніше вирішувати складні завдання, які стоять сьогодні перед зовнішньою політикою Польщі», – йдеться у заяві міністерства. У МЗС сподіваються, що ключові органи влади в країні працюватимуть разом у цьому питанні.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час візиту до Вашингтона закликав спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона винести ухвалений Сенатом пакет фінансування України ($61 млрд) на голосування

«Це не якась політична сутичка, яка має значення лише тут, в Америці. Відсутність цього позитивного рішення пана Джонсона дійсно коштуватиме тисячі життів там (в Україні – «Главком»): дітей, жінок. Він повинен усвідомлювати свою особисту відповідальність. Пан Джонсон повинен усвідомлювати, і я сподіваюся, що він вже усвідомлює, що від його індивідуального рішення залежить доля мільйонів людей – насправді від його рішення залежать тисячі життів в Україні», – сказав Туск.

Як повідомлялося, спільна зустріч президента і прем’єр-міністра Польщі Анджея Дуди і Дональда Туска з главою Білого дому Джо Байденом відбудеться через «передвоєнну ситуацію» у світі.

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Теги: міністр фінансування Дональд Туск

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