Німеччина вирішила озброїтись новими системами ППО Patriot

ФРН придбає нові системи ППО Patriot за 1,3 млрд євро





Комітет з питань бюджету парламенту ФРН погодив закупівлю чотирьох нових систем ППО Patriot для німецької армії загальною вартістю 1,3 мільярда євро. Про це пише t-online.

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За даними видання, узгодження відбулося на закритому засіданні комітету. Раніше закупівлю для потреб бундесверу також схвалила комітет з питань оборони.

Загальна вартість замовлення становитиме 1,3 мільярда євро. Раніше бундесвер передав дві установки Patriot в Україну, залишившись із десятьма установками, причому деякі з них потребують модернізації.

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Німецька влада неодноразово говорила, що збирається активніше закуповувати озброєння для власних потреб, щоб заповнити прогалини через військову допомогу Україні.

У ФРН у 2022 році було створено спеціальний фонд обсягом €100 млрд для модернізації армії. Цього року витрати на оборону планують довести до 2% ВВП.

Раніше йшлось про те, що уряд Німеччини розпочав процес замовлення 75 нових крилатих ракет Jassm-Er у Сполучених Штатів. Про це повідомляє Bild, не вказуючи свої джерела.За інформацією видання, ця закупівля може замінити наявні ракети Taurus в довгостроковій перспективі та відбувається після того, як уряд Німеччини у 2022 році висловив зацікавленість уряду США в придбанні винищувачів F-35 та ракет, пов'язаних з ними.Bild зазначає, закупівельна ціна за весь пакет становить понад 8 млрд євро.