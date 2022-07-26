Хворий на ковід Байден ізолювався зі своїм собакою (фото)

Байден перебуває на ізоляції з «найкращою колегою людини»

Симптоми коронавірусу у президента Джо Байдена зменшуються, оскільки він продовжує працювати в ізоляції з «найкращим колегою людини» – своїм собакою.

У понеділок вдень Байден поділився фотографією, на якій він сидить на балконі резиденції Білого дому зі своєю німецькою вівчаркою Командер.

«Сьогодні вранці я розмовляв із найкращою колегою людини», – написав Байден у Twitter.

Took some calls this morning with man’s best co-worker. pic.twitter.com/dmkE5WhuvX — President Biden (@POTUS) July 25, 2022

В оновленому повідомленні в понеділок лікар Білого дому Кевін О'Коннор заявив, що у Байдена все ще є «залишкова закладеність носа та мінімальна хрипота».

«Його пульс, артеріальний тиск, частота дихання і температура залишаються в нормі», – написав О'Коннор. «Його насичення киснем продовжує бути відмінним у кімнатному повітрі. Його легені залишаються чистими».

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Байден захворів на коронавірус.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що у нього з'явився рак через забруднення навколишнього середовища в регіоні, де він провів своє дитинство. Ця заява президента США змусила пресслужбу Білого дому швидко пояснити, що він мав на увазі лікування раку шкіри, яке проходив до вступу на посаду минулого року.