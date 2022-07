Хворий на ковід Байден ізолювався зі своїм собакою (фото)

Симптоми коронавірусу у президента Джо Байдена зменшуються, оскільки він продовжує працювати в ізоляції з «найкращим колегою людини» – своїм собакою.

У понеділок вдень Байден поділився фотографією, на якій він сидить на балконі резиденції Білого дому зі своєю німецькою вівчаркою Командер.

«Сьогодні вранці я розмовляв із найкращою колегою людини», – написав Байден у Twitter.

Took some calls this morning with man’s best co-worker. pic.twitter.com/dmkE5WhuvX