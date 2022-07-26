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  4. Хворий на ковід Байден ізолювався зі своїм собакою (фото)
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    Політика

    Хворий на ковід Байден ізолювався зі своїм собакою (фото)

    Хворий на ковід Байден ізолювався зі своїм собакою (фото)
    фото: twitter / President Biden

    Байден перебуває на ізоляції з «найкращою колегою людини»

    Симптоми коронавірусу у президента Джо Байдена зменшуються, оскільки він продовжує працювати в ізоляції з «найкращим колегою людини» – своїм собакою.

    У понеділок вдень Байден поділився фотографією, на якій він сидить на балконі резиденції Білого дому зі своєю німецькою вівчаркою Командер.

    «Сьогодні вранці я розмовляв із найкращою колегою людини», – написав Байден у Twitter.

    В оновленому повідомленні в понеділок лікар Білого дому Кевін О'Коннор заявив, що у Байдена все ще є «залишкова закладеність носа та мінімальна хрипота».

    «Його пульс, артеріальний тиск, частота дихання і температура залишаються в нормі», – написав О'Коннор. «Його насичення киснем продовжує бути відмінним у кімнатному повітрі. Його легені залишаються чистими».

    Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Байден захворів на коронавірус.

    Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що у нього з'явився рак через забруднення навколишнього середовища в регіоні, де він провів своє дитинство. Ця заява президента США змусила пресслужбу Білого дому швидко пояснити, що він мав на увазі лікування раку шкіри, яке проходив до вступу на посаду минулого року.

    Теги: США лікар президент коронавірус
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    Хворий на ковід Байден ізолювався зі своїм собакою (фото)