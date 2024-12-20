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Байден зробить символічний жест під час своєї останньої закордонної поїздки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Байден зробить символічний жест під час своєї останньої закордонної поїздки
Франциск та Байден проводили зустріч у Ватикані 29 жовтня 2021 року
фото: Vatican Media

Джо Байден востаннє поїде Італії, де проведе зустріч із Папою Римським Франциском

Джо Байден у січні здійснить свою останню поїздку як президент Сполучених Штатів до Італії, де проведе зустріч із Папою Римським Франциском, прем'єром Джорджією Мелоні та президентом Серджо Маттареллою. Про це із посиланням на повідомлення пресслужби Білого дому пише Deutsche Welle.

Як зазначається у заяві, Байден відвідає Рим з 9 по 12 січня, щоб зустрітися з Папою Франциском, президентом та прем'єр-міністром. У Білому домі уточнили, що на переговорах з Його Святістю 10 січня Байден «обговорить зусилля щодо просування миру в усьому світі».

«Він також зустрінеться з лідерами Італії, щоб наголосити на міцності американо-італійських відносин, подякувати прем'єр-міністру Мелоні за її сильне керівництво G7 протягом останнього року та обговорити важливі виклики, з якими стикається світ», – уточнили в пресслужбі.

Як пише Vatican News, 19 грудня відбулася телефонна розмова між чинним президентом США Джо Байденом та Папою Франциском з різних актуальних питань, починаючи з миротворчих ініціатив напередодні Різдва.

Байден перебуває при владі в США останні тижні, 20 січня відбудеться інавгурація обраного президента Дональда Трампа, який повернувся на другий термін. Дональд Трамп заявив, що не запрошував президента України Володимира Зеленського на свою інавгурацію, однак хотів би, щоб він був на ній присутній. 

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Теги: Дональд Трамп президент інавгурація

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