Німець побив російську туристку в турецькій бані, коли дізнався звідки вона

Отримані росіянкою синці та забої не справили враження на адміністрацію готелю

У хамамі п'ятизіркового готелю Туреччини туристку з Москви побив німець. Він вдарив жінку металевим ковшем і облив окропом через те, що вона з Росії. Про це пишуть російські ЗМІ.

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За словами москвички Анни, інцидент стався у готелі Gloria Serinity у Белеку. У чистий четвер вона пішла в хамам – турецьку лазню, і там до неї підійшов німець, який почав її проганяти. Він хлюпнув на неї окропом з миски і потім кілька разів ударив по обличчю.

Анна поскаржилася до адміністрації готелю. Їй як компенсацію запропонували безкоштовний масаж, але притягнути до відповідальності кривдника відмовилися, попросивши потерпіти, оскільки він незабаром їде. Отримані росіянкою синці та забої не справили враження на адміністрацію.

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