Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Німець побив російську туристку в турецькій бані, коли дізнався звідки вона

Надія Карбунар
glavcom.ua
Німець побив російську туристку в турецькій бані, коли дізнався звідки вона
Німець побив росіянку у турецькій лазні
фото з відкритих джерел

Отримані росіянкою синці та забої не справили враження на адміністрацію готелю

У хамамі п'ятизіркового готелю Туреччини туристку з Москви побив німець. Він вдарив жінку металевим ковшем і облив окропом через те, що вона з Росії. Про це пишуть російські ЗМІ.

За словами москвички Анни, інцидент стався у готелі Gloria Serinity у Белеку. У чистий четвер вона пішла в хамам – турецьку лазню, і там до неї підійшов німець, який почав її проганяти. Він хлюпнув на неї окропом з миски і потім кілька разів ударив по обличчю.

Анна поскаржилася до адміністрації готелю. Їй як компенсацію запропонували безкоштовний масаж, але притягнути до відповідальності кривдника відмовилися, попросивши потерпіти, оскільки він незабаром їде. Отримані росіянкою синці та забої не справили враження на адміністрацію.

Раніше посол Росії в Аргентині Дмитро Феоктистов заявив про русофобію та акти прямого насильства з боку місцевого населення щодо росіян після початку війни в Україні.

Нагадаємо, що нещодавно постійний представник України при ООН Кислиця висміяв причину скликання Росією чергового Радбезу ООН. Тоді РФ поскаржилася, що не може завершити війну через «русофобію».

Раніше експерти пояснили, як кремлівський фейк про русофобію у світі став реальністю. Путінська Росія примудрилась зіпсувати стосунки навіть зі Швейцарією, яка за часів Гітлера залишалася нейтральною.

Читайте також:

Теги: готель росіяни Туреччина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Онуки та онучки дідів під закусочку, винце та горілку, спостерігають по телевізору, як їхня армія виконує всі цілі спецоперації. Без втрат
Голодні американці та росіяни, в яких ломляться столи. Що показує своїм глядачам телебачення РФ
Сьогодні, 17:00
Норвегія вирішила не проводити щорічний етап Кубка світу з фехтування
Норвегія бойкотуватиме турніри з фехтування за участю росіян і білорусів
Сьогодні, 09:01
Росіяни атакували безпілотниками три службових автомобілі
Росіяни атакували дронами автомобілі херсонської поліції: є поранені
Сьогодні, 12:49

Соціум

Німець побив російську туристку в турецькій бані, коли дізнався звідки вона
Німець побив російську туристку в турецькій бані, коли дізнався звідки вона
Екіпаж вдалося вивезти: МЗС прокоментувало інцидент із українським літаком у Судані
Екіпаж вдалося вивезти: МЗС прокоментувало інцидент із українським літаком у Судані
Заарештований у Росії американський журналіст написав листа до родини
Заарештований у Росії американський журналіст написав листа до родини
Наказував убивати полонених: російські правозахисники обіцяють викрити злочини Пригожина
Наказував убивати полонених: російські правозахисники обіцяють викрити злочини Пригожина
У Судані загорівся пасажирський літак української авіакомпанії
У Судані загорівся пасажирський літак української авіакомпанії
Евакуювали 15 тисяч осіб: у Дрездені знайшли бомбу часів Другої світової
Евакуювали 15 тисяч осіб: у Дрездені знайшли бомбу часів Другої світової

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Китай відмовив Блінкену у візиті: названо причину
33K
Страсна субота: традиції та заборони перед Великоднем
22K
Кому потрібно замінити водійське посвідчення: роз'яснення МВС
15K
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
Пригожин закликає Путіна завершити «спецоперацію»
13K
П'ятирічний автор фрази «Скоро вже буде Паска» показав своє господарство (відео)

Новини

Син Коломойського та не тільки: хто з українських багатіїв засвітився у Куршевелі (фото)
Вчора, 18:17
Ракетні атаки на Великдень: ЗСУ попередили громадян (відео)
Вчора, 07:41
Важкі бої за Бахмут: Генштаб назвав кількість відбитих за добу атак
Вчора, 07:01
Розмінування України. Стартував важливий проєкт із залученням передових технологій
Вчора, 03:26
У Тернополі на полицях супермаркетів виявлено небезпечний продукт (фото)
Вчора, 02:57
У Мелітополі пролунав вибух та чути звуки стрілянини (відео)
13 квiтня, 23:06

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту