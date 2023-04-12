Трамп назвав трьох «найкращих» політиків та знову оскандалився

Ексглава США розповів, що часто спілкувався з президентом РФ про Україну, яку той вважав «частиною Росії»

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що Путін любить Україну, про що він зрозумів під час спілкування з російським президентом. Також він похвалив лідера КНДР Кім Чен Ина та очільника Китаю Сі Цзіньпіна. Про своє ставлення до політиків Трамп розповів в ефірі Fox News.

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Ексгосподар Білого дому зазначив, що тематика України часто фігурувала в його розмовах із російським диктатором, коли він був президентом США. Також Трамп заявив, що бачив «любов» Путіна до України.

«Я бачив, що він (Путін – ред.) любить її (Україну – ред.) і вважає частиною Росії. Я сказав йому: «Цього не буде, доки я президент», – поділився колишній очільник США.

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Він також підкреслив, що мав «чудові відносини» з Путіним і назвав його «дуже розумним».

Ту ж характеристику Трамп дав главі Північної Кореї Кім Чен Ину і додав, що лідери Росії, Китаю та КНДР є «найрозумнішими людьми» та «найкращими у своїй грі». Крім того, на його думку, китайський керівник Сі Цзіньпін є «блискучою людиною».

До слова, експрезидент США вкотре зіграв на боці Росії: Трамп зробив красномовний натяк щодо підриву «Північного потоку».

Нагадаємо, що 4 квітня експрезидент США Дональд Трамп прибув до суду Нью-Йорка, де його було заарештовано. Після зачитування обвинувачень він не погодився з жодним із пунктів, після чого був звільнений з-під арешту й покинув залу суду.

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Як повідомлялося, суд визнав Трампа причетним до виплати $130 тис. порноакторці Стормі Деніелс. Усього Трампу висунуто 34 звинувачення. Зокрема, він обвинувачується у фальсифікації ділової документації. Також Трамп та пов’язані з ним особи підозрюються у використанні популярних у колах шоубізнеса схем викупу прав на потенційно шкідливу інформацію для того, аби вона так і не була оприлюднена.