Додому повернули депортованих дітей, українські рятувальники нагороджені в Туреччині: головне за ніч

У Європейській комісії повідомляють, що загалом кількість викрадених дітей може сягати цифри у 300 тис

В Україну повернули ще одну групу дітей, яких незаконно депортувала Російська Федерація. Водоночас, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вручив Державну нагороду «За найвищу самопожертву» українським рятувальникам за участь в операції із подолання наслідків потужного землетрусу. Тим часом, у Вашингтоні було презентовано проєкт резолюції Конгресу США під назвою «Перемога України». Між тим, Володимир Путін підписав указ, згідно з яким РФ може вилучати активи іноземних держав так само, як це відбувається з російськими активами у світі. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 26 квітня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Додому повернули депортованих дітей – їм довелося пройти через допити у РФ і Білорусі

В Україну повернули ще одну групу дітей, яких незаконно депортувала Російська Федерація.

Відео зустрічі з дітьми оприлюднено на офіційній сторінці благодійної організації Save Ukraine у соціальній мережі Facebook. На ньому можна побачити як чоловік зустрічає онучку, яку не бачив з 7 жовтня 2022 року. Дівчинка розповідає, що вона знаходилася у трьох таборах.

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«15 днів шляху, кількагодинні допити на території РФ та Білорусі, тисячі хвилин хвилювання і стресу – і ось, нарешті, батьки поруч зі своїми дітьми на Батьківщині», – відзначили у організації.

Українських рятувальників нагородили за ліквідацію наслідків землетрусів у Туреччині

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вручив Державну нагороду «За найвищу самопожертву» українським рятувальникам за участь в операції із подолання наслідків потужного землетрусу.

«Для нас немає чужого горя. Українські рятувальники борються за кожне життя своїх громадян та завжди готові протягнути руки допомоги для кожного, хто потребує захисту», – йдеться в повідомленні.

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У Конгресі США з’явився проєкт резолюції про перемогу України у війні

У Вашингтоні було презентовано проєкт резолюції Конгресу США під назвою «Перемога України». Співавторами документа виступили законодавці Палати представників Конгресу США голова Гельсінської комісії республіканець Джо Вілсон та демократ Стів Коен. Під час презентації також були присутні конгресвумен-демократка Марсі Каптур, третій президент України Віктор Ющенко з дружиною Катериною, а також учасники «Українського саміту дій».

У документі йдеться, що перемогою України має вважатись повне повернення під контроль Києва території України в міжнародно визнаних кордонах 1991 року.

За словами співавтора документа конгресмена Джо Вілсона проєкт вперше чітко вказує, що саме має вважатись завершенням війни та перемогою України.

Путін підписав указ про вилучення активів іноземних компаній

Володимир Путін підписав указ, згідно з яким РФ може вилучати активи іноземних держав так само, як це відбувається з російськими активами у світі. Відповідно до указу, відповідні заходи стосуються також конфіскації майна російських громадян та компаній.

Крім того, в указі прописано пункт, згідно з яким тимчасове управління активами недружніх країн може припинятися за рішенням президента РФ.

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У документі, який підписав російський президент, зазначено три пункти: частка в «Юніпро» (87,73%, належить Uniper) та два пакети у фінській Fortum (69,8807% та 28,3488%, належить «Фортум Раша» і «Фортум Холдинг»).