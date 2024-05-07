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«Інавгурація» Путіна: Франція пояснила участь свого представника

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Інавгурація» Путіна: Франція пояснила участь свого представника
Сьогодні, 7 травня, на так званій інавгурація російського диктатора Володимира Путіна будуть присутні шість країн ЄС
фото: росЗМІ

Участь дипломата не означає, що Франція вважає обрання Путіна легітимним чи що визнає його

Присутність посла Франції на «інавгурації» російського диктатора Володимира Путіна не означає, що країна вважає його обрання легітимним чи визнає його. Це лише означає, що країна «має посольство у Москві». Про це розповіло джерело у французькій дипломатії у коментарі  «Суспільному».

«Францію на цій церемонії представлятиме наш посол в Росії. Нагадую, що Франція взяла до відома результати президентських виборів в Росії 18 березня, суворо засуджуючи контекст репресій, в якому вони проходили, позбавляючи виборців реального вибору, а також організацію так званих виборів на незаконно тимчасово окупованих територіях України, що є порушенням міжнародного права та Статуту ООН, про що ми заявили в публічному комюніке. Участь нашого посла не означає, що ми вважаємо обрання Путіна легітимним або що ми «визнаємо» його, це означає лише те, що у нас є посольство в Москві», – заявило джерело у французькій дипломатії.

Нагадаємо, сьогодні, 7 травня, на так званій інавгурація російського диктатора Володимира Путіна будуть присутні шість країн Європейського Союзу. У списку також була Бельгія, але згодом країна повідомила, що не буде відправляти представників на урочисті заходи до Кремля.

Володимир Путін переміг на «виборах» президента Росії за підсумками підрахунку 100% протоколів. За підсумкової явки виборців у 77,44% по країні, 87,28% голосів набрав Путін.

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Теги: Франція посол посольство інавгурація путін росія президент

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